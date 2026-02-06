Xpeng GX, la nuova ammiraglia range extender che strizza l'occhio alla Range Rover

Xpeng GX è la nuova ammiraglia della casa automobilistica cinese. Si tratta di un SUV dotato di un powertrain range extender che punta ad entrare nel segmento premium del mercato cinese e lo fa con un look che ricorda quello della Range Rover.

UN GRANDE SUV PER OFFRIRE COMFORT E LUSSO

Per il momento della nuova Xpeng GX conosciamo solamente alcune primissime caratteristiche tecniche. La casa automobilistica si è limitata, infatti, a mostrare le immagini del nuovo SUV, oltre ad offrire alcune piccole anticipazioni. Maggiori dettagli sulle caratteristiche tecniche arriveranno più avanti. Questo nuovo modello misura circa 5,2 metri di lunghezza e guadandolo di profilo si notano diverse somiglianze con la Range Rover. Il frontale si caratterizza per una mascherina chiusa e per la presenza di una striscia luminosa a tutta larghezza che collega i fari dalle forme sottili e allungate. Anche al posteriore troviamo una barra luminosa che attraversa tutto il portellone. Da notare che la nuova Xpeng GX adotta maniglie a scomparsa che presto saranno vietate in Cina.

Il SUV non dispone del sensore LiDAR in quanto Xpeng per i suoi sistemi ADAS avanzati adotta una soluzione simile a Tesla Vision. Per il momento, non sappiamo nulla degli interni ma possiamo immaginare un ambiente dallo stile minimalista con strumentazione digitale ed un ampio display per il sistema infotainment, come sugli altri modelli Xpeng.

RANGE EXTENDER

La nuova Xpeng GX disporrà di un powertrain range extender chiamato “Xpeng Kunpeng Super Electric System“. Dunque, a muovere la vettura ci penserà un motore elettrico che sarà alimentato da una batteria di media capacità che a sua volta potrà essere ricaricata anche da un motore endotermico con funzione di generatore. Da quanto sappiamo fino a questo momento, l’autonomia complessiva dovrebbe superare quota 1.000 km, ovviamente secondo il ciclo CLTC. La batteria di capacità ancora non nota dovrebbe supportare la ricarica 5C. Maggiori informazioni arriveranno più avanti e probabilmente saranno anticipate dal solito sito del ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica (MIIT) cinese che pubblica le principali informazioni delle vetture per cui è stata chiesta l’autorizzazione alla vendita. Il debutto ufficiale della nuova Xpeng GX è atteso ad aprile al Salone di Pechino.