Xpeng P7+, interni e bagagliaio della nuova ammiraglia elettrica

Nuova Xpeng P7+ ha fatto il suo debutto in Europa al Salone di Bruxelles. Si tratta della nuova ammiraglia elettrica della casa automobilistica cinese che presto sarà disponibile anche sul mercato europeo. Prodotta nello stabilimento Magna Steyr di Graz, in Austria, in Italia la nuova Xpeng P7+ si potrà acquistare a partire dal mese di aprile. Il prezzo di partenza è fissato a 43.990 euro. Lunga 5.056 mm, si caratterizza per linee molto aerodinamiche. Infatti, può contare su di un Cx inferiore a 0,21. Questo modello è stato realizzato da Xpeng sfruttando tutte le ultime tecnologie che ha sviluppato per le sue vetture e offre interni molto spaziosi in grado di garantire grande comfort a chi si mette in viaggio.

XPENG P7+: LA PLANCIA

Il passo di 3.000 mm e la piattaforma dedicata alle auto elettriche permettono di offrire davvero tanto spazio all’interno dell’abitacolo. Chi siede dietro non avrà problemi di spazio per le gambe e anche i passeggeri più alti non avranno problemi. Per la sua nuova ammiraglia, Xpeng ha lavorato per migliorare la qualità percepita. Per esempio, il rivestimento del padiglione in microfibra con una texture simile al cashmere è abbinato ai sedili in pelle Nappa traforata, per il massimo comfort anche sulle lunghe distanze. La plancia della nuova Xpeng P7+ presenta uno stile minimalista, con i pulsanti fisici davvero ridotti all’essenziale.

Parlando della tecnologia, dietro al volante è presente uno schermo da 8,8 pollici per la strumentazione digitale, mentre al centro della plancia è collocato un display da 15,6 pollici del sistema infotainment, che può contare su di un chip Qualcomm Snapdragon 8295P per garantire la massima fluidità. Dietro, alla fine del bracciolo centrale, è collocato un piccolo display da 8 pollici che permette di accedere ad alcune funzionalità dell’auto, anche quelle dedicate all’intrattenimento. Ovviamente non possono mancare un sistema d’illuminazione ambientale e un pad (doppio) per la ricarica wireless degli smartphone. Presente anche un avanzato assistente vocale con cui si potrà interagire per gestire con la voce diverse funzioni dell’auto. Tutti i sedili anteriori sono dotati di serie di riscaldamento, ventilazione e funzione massaggio. Per garantire davvero il massimo comfort, Xpeng ha lavorato molto per migliorare il comfort acustico.

BAGAGLIAIO

E lo spazio per i bagagli? Xpeng P7+ dispone di un bagagliaio da 537 litri ma abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si può salire a ben 1.931 litri.