Nuova FIAT Qubo L vs Renault Kangoo, sfida tra multispazio: confronto e prezzi

FIAT torna a scommettere sui multispazio e lo fa presentando al Salone di Bruxelles la nuova Qubo L che sarà proposta sul mercato nelle versioni a 5 e 7 posti, con motorizzazioni benzina, diesel e 100% elettriche. Sul mercato se la dovrà vedere con alcuni modelli già presenti da tempo tra cui la Renault Kangoo che è offerta sul mercato pure nella versione a passo lungo Grand Kangoo per poter ospitare a bordo fino a 7 passeggeri. Proviamo quindi a mettere a confronto questi due modelli per scoprire le principali caratteristiche tecniche, ricordando che Qubo L arriverà sul mercato nel corso dell’anno.

DIMENSIONI E DESIGN

In realtà, della nuova FIAT Qubo L, la casa automobilistica non ha voluto ancora fornire tutte le specifiche tecniche. Per il momento, sappiamo solo che FIAT Qubo L sarà disponibile in due versioni, una a 5 posti con 4,40 m di lunghezza e una a 7 posti per 4,75 m di lunghezza. Per questo modello, FIAT propone un tetto di vetro Magic Top e il portellone posteriore con lunotto apribile Magic Window per un più facile accesso al vano di carico. Il design del multispazio mette in evidenza linee pulite con un frontale simile a quello degli altri multispazio Stellantis con al centro il lettering FIAT.

Renault Kangoo misura 4.486 mm lunghezza x 1.860 mm larghezza x 1.838 mm altezza, con un passo di 2.716 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 775 litri che salgono a 850 litri nella versione elettrica. La variante a passo lungo che permette di offrire spazio fino a 7 passeggeri misura 4.911 mm lunghezza x 1.860 mm larghezza x 1.815 mm altezza, con un passo di 3.100 mm. Il bagagliaio parte da un minimo di 500 litri nella configurazione a 7 posti. Il frontale è caratterizzato dalla presenza di una calandra di grandi dimensioni con profili cromati ed inserti nero lucido. Kangoo dispone di fari anteriori e posteriori con tecnologia LED, fin dal primo livello di allestimento.

INTERNI

Degli interni della Qubo L non sappiamo ancora molto. Maggiori dettagli saranno svelati al momento dell’inizio della commercializzazione. In ogni caso, l’abitacolo sarà strutturato per offrire spazio e comfort per chi viaggia. La versione a 7 posti offre tre sedili singolarmente regolabili nella seconda fila e due sedili estraibili nella terza fila. Inoltre, mette a diposizione 27 vani portaoggetti e una profondità di carico fino a 3 metri grazie al sedile del passeggero anteriore abbattibile, pensato per trasportare oggetti lunghi o ingombranti. Per un più facile accesso, è presente il portellone scorrevole.

Salendo a bordo della Renault Kangoo troviamo una plancia molto semplice. Nell’allestimento base c’è la classica strumentazione analogica e manca l’infotainment. Solo sugli allestimenti top di gamma c’è il quadro strumenti digitale oltre ad un sistema infotainment con schermo da 8 pollici. La casa automobilistica ha comunque lavorato per garantire spazio e comfort ai passeggeri. Nella versione Grand Kangoo, l’accesso alla terza fila è facilitato dalle due ampie porte scorrevoli da 83 cm, dai battitacco bassi e dai sedili ripiegabili della seconda fila.

MOTORI

Per quanto riguarda le motorizzazioni della nuova FIAT Qubo L, maggiori dettagli arriveranno in vista della commercializzazione. Sappiamo, al momento, che l’offerta sarà composta da un motore diesel da 100 CV abbinato ad un cambio manuale. In alternativa si potrà scegliere un diesel da 130 CV con cambio manuale o automatico. Ci sarà pure un’opzione a benzina da 110 CV. Per la versione a 5 posti, si potrà scegliere anche una motorizzazione 100% elettrica da 136 CV.

Renaut Kangoo è proposta innanzitutto nella versione Blue dCi 115 con un motore diesel da 115 CV abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. Sempre a gasolio, c’è la Blue dCi 95 con motore da 95 CV e cambio manuale. In alternativa c’è il modello benzina TCe 130 da 130 CV, sempre abbinato ad un cambio manuale a 6 marce. Sempre per chi preferisce l’alimentazione a benzina c’è la motorizzazione Tce 100 con motore da 100 CV e cambio manuale. Il multispazio francese si potrà avere anche nella versione E-Tech Electric. In questo caso, c’è un motore da 109 CV alimentato da una batteria da 45 kWh per una percorrenza di 285 km. La Grand Kangoo si può avere con tutte le motorizzazioni del modello a 5 posti.

PREZZI

FIAT Qubo L punta ad essere un modello con un prezzo, almeno quello di partenza, molto interessante. Infatti, la casa automobilistica ha fatto sapere che si partirà da meno di 22.000 euro. Nelle concessionarie arriverà ad aprile. Renault Kangoo, invece, parte da 28.600 euro, mentre la Grand Kangoo da 32.400 euro.