Nuova FIAT Qubo L, una multispazio per le famiglie: fino a 7 posti, anche diesel e sotto i 22.000€

FIAT Qubo L fa il suo debutto ufficiale al Salone di Bruxelles 2026. Alcune settimane fa, la casa automobilistica aveva annunciato un po’ a sospesa la prossima introduzione di questo nuovo modello che riportava in vita il nome “Qubo”. Infatti, la vecchia piccola multispazio era stata ritirata dal mercato nel 2020. A Bruxelles si presenta quindi la nuova Qubo L una multispazio pensata per le esigenze delle famiglie. Infatti, si potrà avere nelle configurazioni a 5 e a 7 posti. Sarà lanciata sul mercato anche con motorizzazioni diesel.

TANTO SPAZIO PER LE FAMIGLIE

Entrando nel dettaglio, nuova FIAT Qubo L sarà disponibile in due versioni, una a 5 posti (4,40 m di lunghezza) e una a 7 posti (4,75 m di lunghezza). La versione a 7 posti offre tre sedili singolarmente regolabili nella seconda fila e due sedili estraibili nella terza fila. Inoltre, offre 27 vani portaoggetti e una profondità di carico fino a 3 metri grazie al sedile del passeggero anteriore abbattibile, ideale per trasportare oggetti lunghi o ingombranti. Sul mercato sarà disponibile nei colori Bianco Gelato, Nero Cinema, (RED), Verde Foresta e Blu Riviera. La vettura offre anche un tetto di vetro Magic Top e il portellone posteriore con lunotto apribile Magic Window, che consentono di accedere al vano portaoggetti o di prelevare oggetti dal ripiano portaoggetti senza aprire il portellone posteriore.

MOTORI: TORNA IL DIESEL

Nuova FIAT Qubo L sarà proposta sul mercato con diverse opzioni di motorizzazioni. Stando a quanto racconta la casa automobilistica, ci sarà un motore diesel da 100 CV abbinato ad un cambio manuale. In alternativa si potrà scegliere un diesel da 130 CV con cambio manuale o automatico. Non mancherà un’opzione a benzina da 110 CV. FIAT Qubo L sarà comunque proposta anche in versione 100% elettrica con un motore da 136 CV ma solamente nella versione a 5 posti. Le precise specifiche e i dati sulle prestazioni non sono ancora stati comunicati. Questo modello potrà contare sul Grip Control che migliora la capacità del veicolo di gestire diverse condizioni di guida. Regolando la risposta del motore e ottimizzando la trazione, questa funzione garantisce maggiore stabilità e controllo, consentendo di guidare con sicurezza su sentieri fangosi, strade innevate o ghiaia.

DISPONIBILITÀ

FIAT Qubo L sarà commercializzata negli allestimenti POP, ICON e LA PRIMA. I prezzi esatti ancora non sono stati comunicati ma la casa automobilistica ha fatto sapere che questo nuovo modello partirà da meno di 22.000 euro e arriverà nelle concessionarie a da aprile.