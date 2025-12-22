Sorpresa, torna la FIAT Qubo: ma come sarà davvero? Facciamo alcune ipotesi

FIAT Qubo L potrebbe essere la grande sorpresa che la casa automobilistica presenterà al Salone dell’Auto di Bruxelles che aprirà i battenti il 9 gennaio 2026. Di che modello stiamo parlando esattamente? Ecco come Stellantis descrive questa vettura:

Un monovolume versatile per famiglie, disponibile anche a 7 posti e con propulsore diesel. Ideato per offrire spazio e flessibilità alle famiglie moderne, con un tocco di allegria.

Altro non è stato detto e non ci solo nemmeno foto o teaser. Quindi, cosa si sta apprestando a presentare la casa automobilistica?

FACCIAMO ALCUNE IPOTESI

FIAT Qubo non è più in produzione da diversi anni ed infatti era stato ritirato dal mercato dall’inizio del 2020. Si trattava di un piccolo multispazio di poco meno di 4 metri di lunghezza derivato dalla FIAT Fiorino. Questo modello era costruito in Turchia e offriva cinque posti. Inoltre, era disponibile con motori a benzina e diesel, proprio come le “cugine” Peugeot Bipper e Citroen Nemo basate sulla medesima meccanica. Quindi, cosa sta effettivamente arrivando? Visto il nome e la presenza della lettera “L” si potrebbe pensare ad una versione a passo lungo della Qubo in grado di offrire molto più spazio dato che nella scarna descrizione di Stellantis si parla apertamente di 7 posti. Difficile pensare, però, che FIAT possa aver deciso di investire in una nuova generazione della Qubo.

C’è chi invece scommette che FIAT possa aver preso una direzione differente per proporre un modello pensato espressamente per le famiglie numerose o comunque per chi ha bisogno di tanto spazio. La nuova FIAT Qubo L potrebbe essere invece una versione dedicata al trasporto passeggeri della FIAT Doblò Maxi oggi venduta in alcuni mercati esteri come la Turchia. Insomma, si tratterebbe dell’equivalente di modelli come Citroen Berlingo, Peugeot Rifter, Opel Combo Life e Toyota ProAce City Verso. Tutte queste vetture condividono la piattaforma EMP2 e sono proposte in versioni da 5 o da 7 posti. In Europa, i monovolumi di Stellantis sono disponibili solo con motorizzazioni elettriche, ma i cambiamenti di mercato potrebbero aver spinto il Gruppo a tornare ad offrire anche motorizzazioni endotermiche.

Ovviamente non ci sono ancora certezze dato che si tratta solo di speculazioni su quello che FIAT Potrebbe effettivamente presentare. C’è infatti chi dice anche che FIAT Qubo L potrebbe essere invece una versione a marchio FIAT del SUV a sette posti Opel Frontera o Citroen C3 Aircross. In ogni caso non bisognerà attendere molto per scoprire cosa la casa automobilistica intende svelare dato che il Salone di Bruxelles è oramai alle porte.