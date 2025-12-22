Volkswagen è certa, le piccole auto a benzina non hanno futuro: saranno solo elettriche

La Commissione Europea, lo abbiamo visto nei giorni scorsi, ha sostanzialmente rimosso il divieto della vendita di nuove auto endotermiche dopo il 2035. Tuttavia, le case automobilistiche dovranno comunque ridurre le emissioni del 90%. Inoltre, anche prima della scadenza del 2035, i costruttori dovranno rispettare obiettivi sempre più severi in materia di riduzione delle emissioni di CO2. In questo scenario Volkswagen spiega che le piccole auto endotermiche non avranno alcun futuro in Europa. Thomas Schäfer, CEO Volkswagen, ha infatti parlato del futuro del mercato auto europeo con i colleghi di Auto Motor und Sport spiegando che modelli come la Volkswagen Polo sono destinati a diventare solamente elettrici.

IL FUTURO DELLE “PICCOLE” È SOLO ELETTRICO

Insomma, per il numero uno di Volkswagen, il futuro del segmento B (ma anche del segmento A) è di diventare nel corso dei prossimi anni solamente elettrico. Il motivo è molto semplice. Secondo, Schäfer, sviluppare una nuova auto endotermica per questo segmento in grado di rispettare le future normative sulle emissioni sarebbe proibitivo. I maggiori costi di sviluppo sarebbero poi inevitabilmente riversati sui clienti. Questo significa che questi modelli diventerebbero sempre più costosi e ovviamente sempre meno competitivi sul mercato. Di conseguenza è solo questione di tempo prima che tutte le vetture di questo segmento perdano il motore endotermico. Volkswagen si sta già muovendo in tal senso e come sappiamo il prossimo anno lancerà la nuova ID. Polo. L’attuale generazione della Polo endotermica sarà aggiornata con un nuovo restyling, come abbiamo scritto di recente. Ma stando alle parole di Schäfer si capisce che il suo futuro è segnato.

Anche un ritorno al segmento A con un’auto a benzina sul modello della piccola Up! sarebbe fuori discussione. Del resto, sempre guardando in casa Volkswagen, già sappiamo che nel 2027 arriverà la versione di produzione del concept ID. Every1. Si tratta di una citycar elettrica di segmento A che sarà proposta con prezzi a partire da circa 20.000 euro. Inoltre, la nuova categoria delle E-Car voluta dalla Commissione Europea, potrebbe stimolare ulteriormente lo sviluppo delle piccole elettriche. Vedremo quello che succederà. Sebbene Volkswagen non investirà in nuovi modelli endotermici di segmento A e B, l’attuale gamma delle piccole endotermiche non andrà subito in pensione. Come già accennato prima, ci saranno anche alcuni ulteriori aggiornamenti di prodotto.

I modelli endotermici e quelli elettrici saranno venduti assieme ancora per diversi anni, prima che le vetture a benzina siano mandate ufficialmente in pensione.