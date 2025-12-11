Volkswagen Polo, ci sarà un nuovo restyling con motori ibridi in arrivo

Nel 2026 Volkswagen porterà al debutto la nuova ID. Polo elettrica, un modello molto importante che dovrebbe essere lanciato sul mercato ad un prezzo di partenza di circa 25.000 euro. Il debutto della nuova compatta elettrica non significherà però la scomparsa della Volkswagen Polo a benzina che ben conosciamo. Anzi, questo modello continuerà ad avere una vita ancora lunga dato che la casa automobilistica ha confermato ancora una volta che sarà ulteriormente aggiornato anche con l’introduzione di motorizzazioni ibride. Lo ha raccontato ai colleghi di Auto Express, Martin Sander, membro del consiglio di amministrazione di Volkswagen e responsabile delle vendite.

Ci sarà un aggiornamento della Polo a combustione interna. Possiamo continuare a costruire auto a combustione interna per tutto il tempo necessario, non ci sono limiti. L’attuale piattaforma MQB-A0 è più che sufficiente per questo.

UN NUOVO RESTYLING IN ARRIVO

Insomma, la Volkswagen Polo endotermica non si tocca e del resto è normale visti i numeri di vendite che è in grado di fare. L’aggiornamento non riguarderà solamente le motorizzazioni ma anche la tecnologia. A quanto pare, la casa automobilistica intende offrire anche all’interno della nuova compatta le ultime interfacce digitali e i più recenti sistemi di assistenza alla guida che sono stati sviluppati. Infatti, alla domanda se la tecnologia di ultima generazione presente nei più recenti modelli su piattaforma MQB-Evo, come la nuova T-Roc, potesse essere installata sul restyling della Polo endotermica, Sander ha risposto affermativamente, anche se sarà un lavoro lungo e costoso.

Per quanto riguarda i motori, sotto al cofano avremo unità Mild Hybrid e forse anche Full Hybrid che permetteranno di migliorare le prestazioni e soprattutto l’efficienza. Ci saranno poi ritocchi al look e un miglioramento degli interni con nuovi rivestimenti per alzare la sensazione di qualità percepita.

UN RESTYLING PER COMPETERE IN EUROPA

Volkswagen intende quindi ancora investire molto sullo sviluppo della Volkswagen Polo endotermica. Sander spiega che per competere in Europa devono servire tutta l’Europa.

La Norvegia è al 100% elettrica, ma il sud è molto diverso. Un posto come l’Italia è solo al 10% elettrico. E dobbiamo comunque offrire ai nostri clienti il ​​tipo di auto che desiderano acquistare, indipendentemente dalla loro regione o dalle loro preferenze.

Non rimane quindi che attendere per scoprire maggiori dettagli sulle novità che arriveranno in futuro per la Polo endotermica.