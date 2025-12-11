Novità CUPRA 2026: i nuovi modelli in arrivo

Per CUPRA il 2026 sarà un anno molto importante dato che arriveranno modelli fondamentali per il suo piano di crescita. In particolare, nel corso del prossimo anno sarà portata al debutto la nuova Raval, una compatta elettrica di circa 4 metri su cui la casa automobilistica spagnola scommette molto. Non sarà comunque l’unica novità. Andiamo quindi a scoprire cosa possiamo attenderci per il 2026 da CUPRA, almeno in base a cosa sappiamo oggi.

CUPRA BORN RESTYLING

Il prossimo anno arriverà il restyling della CUPRA Born. Foto spia ne abbiamo già viste diverse. Non ci sarà alcuna rivoluzione stilistica ma una serie di affinamenti che riguarderanno soprattutto il frontale dove troveremo nuovi fari e ritocchi al paraurti. Complessivamente, il nuovo volto della CUPRA Born 2026 dovrebbe permettere di dare alla vettura un look ancora più sportiveggiante. Ci possiamo attendere anche un lieve aggiornamento per l’abitacolo, soprattutto sul fronte della tecnologia. Per quanto riguarda, invece, le motorizzazioni, non sono attese particolari novità. La nuova Born dovrebbe proporre ancora le attuali versioni. Possibile, comunque, che la casa automobilistica abbia lavorato sull’efficienza per migliorare l’autonomia.

CUPRA FORMENTOR VZ5

Torna il motore 5 cilindri di 2,5 litri da 390 CV ma solo su di un’edizione limitata che sarà realizzata complessivamente in 4.000 unità. Rispetto alla versione “normale" del SUV, la nuova CUPRA Formentor VZ5 può contare su di un body kit che rende il suo look molto più aggressivo. Davanti troviamo una griglia sportiva nera e un paraurti ridisegnato. C’è anche un nuovo splitter frontale inciso con la sigla “VZ5”. Le prestazioni? Il SUV accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,2 secondi. La velocità massima, invece, non è limitata elettronicamente e quindi raggiunge quota 280 km/h. Su strada arriverà il prossimo anno ad un prezzo che ancora non è stato comunicato.

CUPRA LEON VZ

Arriverà nel 2026 e sarà prodotta solamente in 1.500 esemplari ad un prezzo che ancora non sappiamo. La nuova CUPRA Leon VZ potrà contare su di un motore 4 cilindri turbo di 2 litri di cilindrata in grado di erogare 325 CV (239 kW) e 420 Nm. Motore che è abbinato a un cambio DSG a doppia frizione a 7 rapporti. Le prestazioni? Da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 270 km/h. La dotazione tecnica prevede anche lo sterzo progressivo oltre all’Adaptive Chassis Control che permette di regolare l’assetto in tempo reale in base alle condizioni della strada.

CUPRA LEON VZ TCR

Dalla pista alla strada. Realizzata in 499 esemplari, arriva a fine 2026. Parliamo della CUPRA Leon VZ TCR Special Edition che è un omaggio al DNA sportivo della casa automobilistica spagnola. La vettura può contare su di un body kit aerodinamico dedicato che accentua il suo carattere sportivo. Troviamo per esempio uno spoiler sul tetto, uno splitter anteriore e posteriore, minigonne laterali, diffusore ed elementi aerodinamici dedicati. Sotto al cofano c’è un motore 4 cilindri tubo di 2 litri di cilindrata in grado di erogare 325 CV e 420 Nm di coppia. Il tutto è abbinato ad un cambio DSG a doppia frizione a 7 rapporti. Parlando delle prestazioni, per passare da 0 a 100 km/h servono 5,6 secondi.

CUPRA RAVAL

Questa è la grande scommessa di CUPRA per il 2026. La nuova Raval misura 4.046 mm lunghezza x 1.784 mm larghezza x 1.518 mm altezza, con un passo di 2.600 mm. La compatta elettrica si caratterizzerà per un look sportiveggiante come del resto tutti i modelli della casa automobilistica. Inoltre, in base alle versioni lo stile cambierà un po’. Nuova CUPRA Raval poggia sulla piattaforma MEB+ e potrà contare su di un telaio ribassato di 15 mm rispetto alla piattaforma. In fase di lancio ci saranno 3 versioni: Raval VZ Extreme, Raval VZ Dynamic Plus e Raval VZ Dynamic.

Nello specifico, la nuova Raval VZ Extreme, la versione top di gamma, potrà contare su 166 kW di potenza e su di un’autonomia di circa 400 km. Raval Dynamic Plus offrirà una potenza di 155 kW e di un’autonomia di 450 km. In gamma ci sarà anche la Raval Dynamic sempre con 155 kW circa 450 km di autonomia ma con una dotazione inferiore. Nuova CUPRA Raval avrà un prezzo di partenza di 26.000 euro che però sarà ad appannaggio delle versioni entry level con batteria più piccola e specifiche inferiori di cui ancora non sappiamo molto. Per le versioni di lancio il prezzo sarà superiore anche se non è ancora chiaro di quanto.

CUPRA TRIBE EDITION

Per CUPRA Formentor, Leon, Leon Sportstourer e Terramar è in arrivo una serie speciale chiamata Tribe Edition che si caratterizza per la presenza colori e finiture uniche e che sarà disponibile su questi modelli in abbinamento a tutte le opzioni di propulsione. La personalizzazione della Tribe Edition parte dalle colorazioni disponibili per la carrozzeria. Sarà infatti possibile scegliere tra alcune tinte uniche e cioè Century Bronze Matt (esclusivo per Terramar), Magnetic Tech Matt (per Leon e Formentor), Midnight Black e il nuovo Manganese Matt (disponibile per tutti i modelli Tribe Edition). Inoltre, le CUPRA Formentor, Leon, Leon Sportstourer e Terramar Tribe Edition si distinguono anche per la presenza di cerchi in lega nella nuova colorazione Sulphur Green: da 19 pollici per Leon e Formentor e da 20 pollici per Terramar.