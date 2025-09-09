CUPRA Formentor, Leon, Leon Sportstourer e Terramar: ecco la serie speciale Tribe Edition

Per CUPRA Formentor, Leon, Leon Sportstourer e Terramar c’è una novità importante perché la casa automobilistica spagnola ha annunciato l’arrivo della nuova serie speciale Tribe Edition. Si caratterizza per la presenza colori e finiture uniche e sarà disponibile su questi modelli in abbinamento a tutte le opzioni di propulsione.

DETTAGLI UNICI

La personalizzazione della Tribe Edition parte dalledisponibili per la carrozzeria. Sarà infatti possibile scegliere tra alcune tinte uniche e cioè Century Bronze Matt (esclusivo per Terramar), Magnetic Tech Matt (per Leon e Formentor), Midnight Black e il nuovo Manganese Matt (disponibile per tutti i modelli Tribe Edition). Inoltre, troveremo una finitura in cromo scuro dei loghi e delle scritte esterne.

Ma non è finita qui perché le CUPRA Formentor, Leon, Leon Sportstourer e Terramar Tribe Edition si distinguono anche per la presenza di cerchi in lega nella nuova colorazione Sulphur Green: da 19 pollici per Leon e Formentor e da 20 pollici per Terramar. La casa automobilistica spagnola evidenzia che ogni cerchio è costituito da un 20% di materiali riciclati, combinando così lo stile con la strategia circolare dell’azienda.

GRANDE ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ

Rimanendo a parlare del tema della, CUPRA evidenzia ancora ulteriori aspetti. Insieme aiutilizzati nei paraurti dei veicoli, il paraurti anteriore con spoiler contiene il 20% di plastica riciclata.

Anche i materiali circolari e i processi di produzione sono fondamentali per il design degli interni. Ad esempio, per le finiture della console e sulla cornice interna dei diffusori d’aria è stata scelta una nuova vernice Sulphur Green di Manckiewicz, formulata con il 15% di materiale a base biologica. Promuovendo il suo approccio sostenibile, le CUPRA Tribe Edition integrano il 30% di materiali riciclati nelle plastiche delle finiture dell’abitacolo.



DISPONIBILITÀ

Le Tribe Edition introducono la produzione additiva, grazie allautilizzata nel design dei sedili. I tessuti della zona centrale dei sedili sono infatti realizzati con materiale riciclato al 100% e con una tecnica che utilizza una macchina per maglieria controllata da computer per creare il materiale nella sua forma tridimensionale, eliminando la necessità di tagliare e cucire, con conseguente zero spreco di materiale.

Le nuove Tribe Edition per CUPRA Formentor, Leon, Leon Sportstourer e Terramar entreranno in. I prezzi ancora non sono stati comunicati.