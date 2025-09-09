Xpeng pronta a lanciare la serie Mona in Europa nel 2026. Il nome sarà un problema...

Quando arriverà in Italia probabilmente ci sarà un “problema” di nomi. In ogni caso, Xpeng ha annunciato un nuovo tassello della sua strategia di crescita in Europa. Infatti, la casa automobilistica ha fatto sapere che intende lanciare sul mercato europeo il prossimo anno la gamma di vettura della serie “Mona”. Si, il nome da noi è un problema e suona molto equivoco ma ricordiamo che in realtà “Mona” starebbe invece per “Made Of New AI“. Xpeng ha quindi in progetto di portare i suoi modelli più accessibili sui mercati al di fuori della Cina, a partire proprio dall’Europa. La novità arriva direttamente dal numero uno della casa automobilistica, He Xiaopeng, nel corso di un’intervista con CNBC.

Nel 2026 ci si può aspettare il lancio di una varietà di modelli della serie Mona sui mercati cinese ed europeo, nonché nel resto del mondo.

CRESCE LA CONCORRENZA IN EUROPA

Dunque, Xpeng lancerà le auto a marchio Mona in Europa il prossimo anno. Sicuramente ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi ma pare chiaro che il costruttore cinese abbia in mente un progetto molto chiaro per crescere nel Vecchio Continente dove è già presente in diversi Paesi, anche in Italia da pochi mesi. Con l’arrivo di questa nuova gamma di vetture, crescerà ulteriormente la concorrenza nel mercato auto europeo dove i marchi cinesi stanno progressivamente ampliando il loro “peso", diventando sempre più importanti. Questa espansione arriva in un momento difficile per le case automobilistiche europee e con Tesla che in Europa vende sempre di meno.



Ricordiamo che il primo modello della serie Mona, la, era stato lanciato nell’agosto del 2024, con un prezzo di partenza di 119.800 yuan (circa 14.300 euro), un costo decisamente inferiore a quello di una Tesla Model 3. Un riferimento non fatto a caso visto che Xpeng, al momento della presentazione di questo modello, aveva affermato che il nome M03 era un “omaggio" proprio alla berlina elettrica di Elon Musk. Xpeng vuole quindi intensificare la sua presenza in Europa. Non rimane che attendere maggiori informazioni.

Intanto, al Salone di Monaco, la casa automobilistica cinese ha portato diverse novità tra cui la nuovissima P7 che in futuro arriverà anche sulle strade del Vecchio Continente.