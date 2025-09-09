Nuova Leapmotor B05, anche nella versione più sportiva Ultra

La nuova Leapmotor B05 ha fatto il suo debutto ufficiale nella giornata di ieri al Salone di Monaco. Conosciuta in Cina come Lafa 5, si tratta di hatchback di segmento C 100% elettrica. Lunga 4.430 mm, una volta che arriverà in Europa dovrà vedersela con modelli del calibro di MG4 e della Volkswagen ID.3. Per il momento, la casa automobilistica cinese del Gruppo Stellantis non ha voluto condividere molti dettagli sulla nuova compatta elettrica che invece saranno comunicati nei prossimi mesi. Si parla comunque di sportività, prestazioni e di un modello che strizza l’occhio ad una clientela più giovane. A quanto pare, parlando di prestazioni, la nuova Leapmotor B05 sarà proposta anche in un allestimento più sportivo chiamato “Ultra“.

LA VEDREMO NEL 2026

Della Leapmotor B05 Ultra sappiamo ancora meno che della B05 “normale". La casa automobilistica si è limitata a condividere alcune immagini durante la presentazione dalla vettura al Salone di Monaco che mettono in evidenza che la versione Ultra potrà disporre di uno specifico body kit che renderà il suo look molto più aggressivo. Assetto più basso, paraurti molto più elaborati, diffusore posteriore ed un generoso spoiler alla fine del tetto. Non mancano poi cerchi in lega più grandi con un design specifico. Questi sono alcuni degli elementi che emergono guardando le immagini condivise da Leapmotor.



Nulla sappiamo, invece, sul powertrain. Ci sarà un doppio motore? Lo scopriremo, così come ne sapremo molto di più sulle specifiche della nuova Leapmotor B05 nel corso dei prossimi mesi sebbene si parli della presenza del motore da 218 CV della B10 che è appena stata lanciata in Europa. La compatta elettrica sarà infatti messa prima in vendita in Cina con il nome di Lafa 5 entro la fine dell’anno. Per l’Europa, invece, bisognerà attendere il 2026. Non rimane che attendere maggiori informazioni. Con la messa in vendita in Cina nei prossimi mesi potremo saperne di più. Il prezzo? Nulla è stato detto ma per la nuova B05 si dovrebbe stare sotto i 30.000 euro.