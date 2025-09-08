Leapmotor B10 debutta in Europa al Salone di Monaco. Al via le prime consegne
Il nuovo SUV elettrico si presenta ufficialmente sul mercato europeo a Monaco e oggi partono anche le prime consegne
Leapmotor B10 debutta ufficialmente in Europa al Salone di Monaco. Il via agli ordini del nuovo SUV elettrico era stato dato il 30 luglio ma oggi questo modello sbarca ufficialmente sulle strade del Vecchio Continente. Contestualmente, sempre dalla giornata di oggi partono le consegne della nuova B10. Si tratta di un modello Globale molto importante per il marchio cinese del Gruppo Stellantis e complessivamente sarà venduto in Europa, Medio Oriente, Africa, Asia-Pacifico e Sud America.
ESTERNI ED INTERNI
Rivediamo le principali caratteristiche della nuova Leapmotor B10. Il SUV elettrico poggia sulla piattaforma LEAP3.5 e misura 4.515 mm lunghezza x 1.885 mm larghezza x 1.655 mm altezza, con un passo di 2.735 mm. Il look richiamo quello dei modelli della casa automobilistica e si caratterizza per un frontale dove troviamo fari sdoppiati e una sottile striscia luminosa alla base del cofano. Al posteriore, invece, sono presenti gruppi ottici a tutta larghezza. Per i bagagli a disposizione ci sono 420 litri che possono salire a 515 litri grazie al doppio fondo. Abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si sale a quota 1.415 litri.
Salendo a bordo del SUV elettrico troviamo un ambiente minimalista e dietro al volante è stato collocato lo schermo da 8,8 pollici della strumentazione digitale. Centralmente sulla plancia è invece presente un ampio display touch da 14,6 pollici per gestire le funzioni del sistema infotainment che è alimentato dal chip Snapdragon 8155 di Qualcomm. La piattaforma software è la Leapmotor OS 4.0 Plus.
MOTORE E AUTONOMIA
Nuova Leapmotor B10 adotta un motore in grado di erogare 218 CV e 240 Nm di coppia. Accelera da 0 a 100 km/h in 8 secondi e raggiunge una velocità massima di 170 km/h. Il SUV si potrà scegliere con due opzioni batteria: la versione Pro da 56,2 kWh che offre fino a 361 km di autonomia WLTP e la versione con batteria ProMax da 67,1 kWh che permette una percorrenza fino a 434 km. Entrambi gli accumulatori supportano la ricarica in corrente alternata da 11 kW e la ricarica in corrente continua fino a 168 kW (30-80% in 20 minuti).
Leapmotor B10 può contare su di una distribuzione del peso 50:50, sospensioni posteriori multi-link e messa a punto del telaio sviluppata in collaborazione con il team di ingegneri Stellantis.
ALLESTIMENTI E PREZZI
Il nuovo SUV elettrico Leapmotor B10 è disponibile in due allestimenti. La versione LIFE, con tetto panoramico in vetro da 1,8 m2 e parasole elettrico, cerchi in lega da 18 pollici, telecamera di parcheggio a 360 gradi e il pacchetto completo ADAS. C’è poi l’allestimento DESIGN che aggiunge sedili in pelle eco, illuminazione ambientale, sedili anteriori riscaldati, ventilati e regolabili elettricamente e alcune altre caratteristiche aggiuntive. I prezzi? Si parte da 29.900 euro ma per il lancio il prezzo di partenza è di 26.900 euro.