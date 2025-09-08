Leapmotor B10 debutta in Europa al Salone di Monaco. Al via le prime consegne

Leapmotor B10 debutta ufficialmente in Europa al Salone di Monaco. Il via agli ordini del nuovo SUV elettrico era stato dato il 30 luglio ma oggi questo modello sbarca ufficialmente sulle strade del Vecchio Continente. Contestualmente, sempre dalla giornata di oggi partono le consegne della nuova B10. Si tratta di un modello Globale molto importante per il marchio cinese del Gruppo Stellantis e complessivamente sarà venduto in Europa, Medio Oriente, Africa, Asia-Pacifico e Sud America.

ESTERNI ED INTERNI

MOTORE E AUTONOMIA

Rivediamo le principali caratteristiche della nuova Leapmotor B10. Il SUV elettrico poggia sulla piattaformae misura. Il look richiamo quello dei modelli della casa automobilistica e si caratterizza per un frontale dove troviamo fari sdoppiati e una sottile striscia luminosa alla base del cofano. Al posteriore, invece, sono presenti gruppi ottici a tutta larghezza. Per i bagagli a disposizione ci sonoche possono salire a 515 litri grazie al doppio fondo. Abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si sale a quota 1.415 litri.Salendo a bordo del SUV elettrico troviamo un ambiente minimalista e dietro al volante è stato collocato lodigitale. Centralmente sulla plancia è invece presente unper gestire le funzioni del sistema infotainment che è alimentato dal. La piattaforma software è la

Nuova Leapmotor B10 adotta un motore in grado di erogare. Accelera da 0 a 100 km/h in 8 secondi e raggiunge una velocità massima di. Il SUV si potrà scegliere con due opzioni batteria: la versioneda 56,2 kWh che offre fino a 361 km di autonomia WLTP e la versione con batteriada 67,1 kWh che permette una percorrenza fino a 434 km. Entrambi gli accumulatori supportano la ricarica in corrente alternata da 11 kW e la ricarica in corrente continua fino a 168 kW (30-80% in 20 minuti).

Leapmotor B10 può contare su di una distribuzione del peso 50:50, sospensioni posteriori multi-link e messa a punto del telaio sviluppata in collaborazione con il team di ingegneri Stellantis.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Il nuovo SUV elettrico Leapmotor B10 è disponibile in due allestimenti. Lacon tetto panoramico in vetro da 1,8 m2 e parasole elettrico, cerchi in lega da 18 pollici, telecamera di parcheggio a 360 gradi e il pacchetto completo ADAS. C’è poi l’allestimentoche aggiunge sedili in pelle eco, illuminazione ambientale, sedili anteriori riscaldati, ventilati e regolabili elettricamente e alcune altre caratteristiche aggiuntive. I prezzi? Si parte dama per il lancio il prezzo di partenza è di