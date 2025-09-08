Lucid Gravity debutta in Europa, versioni e specifiche tecniche: ecco quanto costa
Il nuovo SUV elettrico americano si presenta in Europa al Salone di Monaco: partono gli ordini nei primi Paesi europei
Lucid Gravity debutta in Europa. La casa automobilistica americana ha scelto il palcoscenico del Salone di Monaco per presentare il suo nuovo SUV elettrico ai clienti del Vecchio Continente. Le prime consegne partiranno all’inizio del 2026. Con l’apertura degli ordini nei Paesi europei dove Lucid Motors è già presente, sono stati anche condivisi maggiori dettagli su prezzi.
SPECIFICHE TECNICHE
Inizialmente, in Europa sarà disponibile solo la Lucid Gravity Grand Touring. Successivamente, arriverà anche il modello Lucid Gravity Touring. Vediamo adesso le principali specifiche tecniche. Il SUV misura 5.035 mm lunghezza x 2.000 mm larghezza x 1.658 mm altezza, con un passo di 3.035 mm. Il suo powertrain è composto da un doppio motore elettrico, c’è quindi la trazione integrale. Complessivamente a disposizione ci sono ben 617 kW (839 CV) che permettono di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,6 secondi. Velocità massima di 250 km/h. Il tutto è alimentato da una batteria da ben 123 kWh che permette un’autonomia di 748 km il ciclo WLTP, con un consumo di 18,2 kWh/100 km.
Lucid Gravity poggia su di una piattaforma che dispone di un’architettura a 926 V che permette ricariche ad altissima potenza. La casa automobilistica parla della possibilità di poter recuperare fino a 400 km di autonomia in 14 minuti. Il SUV offre molto spazio all’interno dell’abitacolo per passeggeri e bagagli. Infatti, il bagagliaio offre una capacità di 780 litri a cui si aggiunge un frunk da ben 230 litri. Il SUV è in grado di ospitare a bordo fino a 7 passeggeri.
La dotazione per il mercato europeo prevede un maxi schermo da 34 pollici che domina la plancia, sospensioni pneumatiche e DreamDrive 2, il sistema avanzato di assistenza alla guida di Lucid, di serie su tutti i modelli. Sistemi ADAS che sono il frutto della collaborazione con NVIDIA dato che il SUV sfrutta la piattaforma NVIDIA DRIVE AGX.
PREZZI
Quanto costa il nuovo SUV elettrico Lucid Gravity Grand Touring? Gli ordini sono stati aperti in Germania, Olanda, Svizzera e Norvegia. Si parte da 116.900 euro in Germania (il listino varia leggermente a seconda del Paese europeo in cui è commercializzato). In futuro, Lucid Gravity Touring sarà invece disponibile con prezzi a partire da 99.900 euro in Germania. Il nuovo SUV più avanti arriverà anche in Italia.