Lucid Gravity debutta in Europa, versioni e specifiche tecniche: ecco quanto costa

Lucid Gravity debutta in Europa. La casa automobilistica americana ha scelto il palcoscenico del Salone di Monaco per presentare il suo nuovo SUV elettrico ai clienti del Vecchio Continente. Le prime consegne partiranno all’inizio del 2026. Con l’apertura degli ordini nei Paesi europei dove Lucid Motors è già presente, sono stati anche condivisi maggiori dettagli su prezzi.

SPECIFICHE TECNICHE

Inizialmente, in Europa sarà disponibile solo la. Successivamente, arriverà anche il modello Lucid Gravity Touring. Vediamo adesso le principali specifiche tecniche. Il SUV misura. Il suo powertrain è composto da un doppio motore elettrico, c’è quindi la trazione integrale. Complessivamente a disposizione ci sono benche permettono di accelerare da. Velocità massima di. Il tutto è alimentato da una batteria da benche permette un’autonomia di, con un consumo di 18,2 kWh/100 km.Lucid Gravity poggia su di una piattaforma che dispone di un’che permette ricariche ad altissima potenza. La casa automobilistica parla della possibilità di poter recuperare fino a. Il SUV offre molto spazio all’interno dell’abitacolo per passeggeri e bagagli. Infatti, il bagagliaio offre una capacità dia cui si aggiunge un frunk da ben 230 litri. Il SUV è in grado di ospitare a bordo fino a

La dotazione per il mercato europeo prevede un maxi schermo da 34 pollici che domina la plancia, sospensioni pneumatiche e DreamDrive 2, il sistema avanzato di assistenza alla guida di Lucid, di serie su tutti i modelli. Sistemi ADAS che sono il frutto della collaborazione con NVIDIA dato che il SUV sfrutta la piattaforma NVIDIA DRIVE AGX.

PREZZI

a 116.900 euro

in

Germania (il listino varia leggermente a seconda del Paese europeo in cui è commercializzato). In futuro, Lucid Gravity Touring sarà invece disponibile con prezzi a partire da 99.900 euro in Germania. Il nuovo SUV più avanti arriverà anche in Italia.

Quanto costa il nuovo SUV elettrico Lucid Gravity Grand Touring? Gli ordini sono stati aperti in Germania, Olanda, Svizzera e Norvegia. Si parte d