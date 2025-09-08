Opel protagonista al Salone di Monaco 2025: le principali novità
Opel ha portato alcune delle sue più recenti novità al Salone di Monaco 2025 tra cui la nuova Mokka GSE elettrica
Opel protagonista al Salone di Monaco dove ha portato le sue più recenti novità. La casa automobilistica tedesca ha presentato due anteprime mondiali: Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e la nuova Opel Mokka GSE, insieme ad Opel Grandland Electric AWD. L’ultima concept car Opel e i prossimi veicoli elettrici a batteria di serie, nonché l’Opel Mokka GSE Rally potranno essere ammirati dai visitatori all’Open Space, stand OP340, in Odeonsplatz, nel centro di Monaco di Baviera, nei prossimi giorni.
OPEL CORSA GSE VISION GRAN TURISMO
Questo concept non solo offre un’anteprima dei prossimi modelli GSE completamente elettrici, ma mette in evidenza anche l’impegno di Opel nel segmento delle auto compatte. Ma c’è di più in quanto Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo potrà essere “guidata" da tutti dato che presto troverà posto in uno dei simulatori di corse più importanti al mondo, Gran Turismo 7, a partire dall’autunno. Le sue specifiche tecniche? Potenza di 588 kW (800 CV), 800 Nm di coppia, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2 secondi e una velocità massima di 320 km/h, questa è la sua carta d’identità. Insomma, un concept che rappresenta l’apice del marchio GSE ad alte prestazioni di Opel.
Design molto particolare con un’attenta cura all’aerodinamica: dalle speciali tendine aerodinamiche davanti ai parafanghi anteriori e posteriori alle ruote aerodinamiche particolarmente efficienti, al diffusore aerodinamico attivo e allo spoiler aerodinamico.
OPEL MOKKA GSE E OPEL MOKKA GSE RALLY
Opel Mokka GSE Rally è un’auto unica del suo genere e con 280 CV è pronta a competere nell’ADAC Opel Electric Rally Cup. Un prototipo, dunque, che mostra il futuro dei rally con auto elettriche. Da questo concept è poi derivato un modello di serie, la nuova Opel Mokka GSE. Motore elettrico da 206 kW (280 CV) e 345 Nm di coppia che permette alla sportiva di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 200 km/h. Per questo modello, tecnologie derivate dal mondo dei rally. Ad esempio, può contare su di un differenziale a slittamento limitato multidisco Torsen, nonché un telaio con assali appositamente progettati e nuovi doppi ammortizzatori idraulici. Anche il sistema di sterzo, le sospensioni e i freni sono stati progettati e ottimizzati con l’esperienza di Opel nel rally elettrico.
OPEL GRANDLAND ELECTRIC AWD
Altra anteprima portata a Monaco, la nuova Opel Grandland Electric AWD, i primo modello elettrico a trazione integrale della casa automobilistica. Il SUV offre una potenza di sistema di 239 kW (325 CV) e una coppia massima di 509 Nm. In soli 6,1 secondi, accelera da 0 a 100 km/h. Nella variante Ultimate, già ordinabile, Opel Grandland Electric AWD può percorrere fino a 489 km (batteria da 73 kWh); quest’anno seguiranno ulteriori livelli di allestimento con un’autonomia fino a 501 chilometri. Il prezzo parte da poco meno di 41 mila euro.