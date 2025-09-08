Opel protagonista al Salone di Monaco 2025: le principali novità

Opel protagonista al Salone di Monaco dove ha portato le sue più recenti novità. La casa automobilistica tedesca ha presentato due anteprime mondiali: Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e la nuova Opel Mokka GSE, insieme ad Opel Grandland Electric AWD. L’ultima concept car Opel e i prossimi veicoli elettrici a batteria di serie, nonché l’Opel Mokka GSE Rally potranno essere ammirati dai visitatori all’Open Space, stand OP340, in Odeonsplatz, nel centro di Monaco di Baviera, nei prossimi giorni.

OPEL CORSA GSE VISION GRAN TURISMO

non solo offre un’anteprima deicompletamente elettrici, ma mette in evidenza anche l’impegno di Opel nel segmento delle auto compatte. Ma c’è di più in quanto Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo potrà essere “guidata" da tutti dato che presto troverà posto in uno dei simulatori di corse più importanti al mondo,, a partire dall’autunno. Le sue specifiche tecniche? Potenza di, 800 Nm di coppia, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2 secondi e una velocità massima di 320 km/h, questa è la sua carta d’identità. Insomma, un concept che rappresenta l’apice deldi Opel.

Design molto particolare con un’attenta cura all’aerodinamica: dalle speciali tendine aerodinamiche davanti ai parafanghi anteriori e posteriori alle ruote aerodinamiche particolarmente efficienti, al diffusore aerodinamico attivo e allo spoiler aerodinamico.

OPEL MOKKA GSE E OPEL MOKKA GSE RALLY

OPEL GRANDLAND ELECTRIC AWD

è un’auto unica del suo genere e conè pronta a competere nell’ADAC Opel Electric Rally Cup. Un prototipo, dunque, che mostra il futuro dei rally con auto elettriche. Da questo concept è poi derivato un modello di serie, la. Motore elettrico da 206 kW (280 CV) e 345 Nm di coppia che permette alla sportiva di acceleraree di raggiungere una velocità massima di. Per questo modello, tecnologie derivate dal mondo dei rally. Ad esempio, può contare su di un differenziale a slittamento limitato multidisco Torsen, nonché un telaio con assali appositamente progettati e nuovi doppi ammortizzatori idraulici. Anche il sistema di sterzo, le sospensioni e i freni sono stati progettati e ottimizzati con l’esperienza di Opel nel rally elettrico.

Altra anteprima portata a Monaco, la, i primo modello elettrico a trazione integrale della casa automobilistica. Il SUV offre una potenza di sistema di 239 kW (325 CV) e una coppia massima di 509 Nm. In soli 6,1 secondi, accelera da 0 a 100 km/h. Nella variante Ultimate, già ordinabile, Opel Grandland Electric AWD può percorrere fino a 489 km (batteria da 73 kWh); quest’anno seguiranno ulteriori livelli di allestimento con un’autonomia fino a 501 chilometri. Il prezzo parte da poco meno di 41 mila euro.