Opel Grandland AWD, elettrica e a trazione integrale: 325 CV e 501 km di autonomia

Opel Grandland Electric è una delle ultime proposte della casa automobilistica tedesca, un SUV offerto sia con motorizzazioni ibride e sia 100% elettriche (qui la nostra prova). Concentrandoci sul modello BEV, inizialmente Opel aveva reso disponibili le versioni con singolo motore. A metà giugno, aveva poi annunciato l’introduzione della più performante versione AWD con doppio motore e la trazione integrale. A distanza di circa un mese, la casa automobilistica ha voluto condividere maggiori informazioni tecniche, ponendo l’accento sulle prestazioni e sulle potenzialità in off-road. Per la casa automobilistica tedesca del Gruppo Stellantis, si tratta del primo modello elettrico dotato delle 4 ruote motrici che introduce in gamma.

DOPPIO MOTORE, TRAZIONE INTEGRALE E 325 CV

Modalità normale: per ottimizzare l’efficienza, viene data la priorità solo al motore anteriore; la potenza massima è limitata a 230 kW (313 CV) e la coppia massima a 450 Nm. A seconda delle esigenze di guida, il motore posteriore si innesta automaticamente. Durante una forte accelerazione, entrambi i motori offrono tutto il loro potenziale.

per ottimizzare l’efficienza, viene data la priorità solo al motore anteriore; la potenza massima è limitata a 230 kW (313 CV) e la coppia massima a 450 Nm. A seconda delle esigenze di guida, il motore posteriore si innesta automaticamente. Durante una forte accelerazione, entrambi i motori offrono tutto il loro potenziale. Modalità 4WD: i due motori funzionano continuamente e contemporaneamente, con la potenza distribuita uniformemente tra tutte e quattro le ruote che garantisce un’aderenza ottimale, soprattutto su superfici scivolose. I sistemi ESP e di controllo della trazione adottano impostazioni specifiche per migliorare l’aderenza. Sono disponibili la potenza e la coppia massime.

i due motori funzionano continuamente e contemporaneamente, con la potenza distribuita uniformemente tra tutte e quattro le ruote che garantisce un’aderenza ottimale, soprattutto su superfici scivolose. I sistemi ESP e di controllo della trazione adottano impostazioni specifiche per migliorare l’aderenza. Sono disponibili la potenza e la coppia massime. Modalità Sport: i due motori funzionano in modo continuo, con una potenza distribuita 60:40 tra l’asse anteriore e quello posteriore per prestazioni dinamiche ed efficienti. Sono disponibili la potenza e la coppia massime. Anche lo sterzo e il pedale dell’acceleratore adottano una specifica impostazione “Sport", che garantisce una maggiore reattività.

i due motori funzionano in modo continuo, con una potenza distribuita 60:40 tra l’asse anteriore e quello posteriore per prestazioni dinamiche ed efficienti. Sono disponibili la potenza e la coppia massime. Anche lo sterzo e il pedale dell’acceleratore adottano una specifica impostazione “Sport", che garantisce una maggiore reattività. Modalità Eco: il motore anteriore ha la priorità, la potenza massima è limitata a 157 kW (213 CV) e la coppia massima a 343 Nm. Durante una forte accelerazione (kick-down), il motore posteriore e l’asse posteriore si innestano automaticamente ed entrambi i motori erogano tutta la loro potenza. Anche il climatizzatore e il pedale dell’acceleratore adottano un’impostazione Eco per ottenere la massima efficienza possibile.

ASSETTO SPECIFICO

Il powertrain combina il motore elettrico anteriore standard da 157 kW (213 CV), già presente su Opel Grandland Electric, con un motore elettrico aggiuntivo da 82 kW (112 CV) all’asse posteriore. Complessivamente, a disposizione, una coppia massima di 509 Nm, quanto basta per accelerare. Grazie alla batteria con celle NMC (nichel-manganese-cobalto) da 73 kWh (capacità netta), l’autonomia arriva aWLTP. Il conducente potrà disporre di 4 modalità di guida che intervengono su diversi parametri del SUV elettrico.

A seconda della situazione, delle condizioni del fondo stradale e dello stile di guida, adotta diverse caratteristiche di smorzamento per una reazione volta al comfort alle alte frequenze, ad esempio con impatti brevi come su ciottoli o tombini, oppure per un contatto più diretto con la strada alle basse frequenze in caso di stile di guida sportivo.

Nuova Opel Grandland Electric AWD può contare anche su ammortizzatori con tecnologia di smorzamento selettivo in frequenza. Opel spiega che questa tecnologia incorpora un secondo circuito idraulico nella camera dell’ammortizzatore per adattare meccanicamente la forza di smorzamento in relazione alla frequenza.

Inoltre, il SUV dispone di una specifica messa a punto delle sospensioni, della barra antirollio, dello sterzo e dell’ESC.

PREZZI

Il listino italiano della nuova Opel Grandland Electric AWD non è ancora stato comunicato. Ricordiamo che il SUV elettrico nella versione con singolo motore da 213 CV parte da 40.950 euro.