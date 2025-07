Auto sempre più vecchie in Italia: 10,7 milioni guidano veicoli con più di 15 anni

In Italia il parco circolante è sempre più vecchio, con tutti i problemi del caso. Un ricerca condotta da mUp Research per conto di Facile.it è andata più a fondo e ha scoperto che circa 10 milioni e 700 mila persone guidano un’auto con più di 15 anni, ovvero più del 41% del campione dell’indagine. Percentuale che sale ulteriormente in alcune zone d’Italia e in precise fasce d’età. Nel Sud del Paese circolano le auto più vecchie. Infatti, la percentuale sale ulteriormente fra i residenti al Sud e nelle isole (oltre il 43%) e tra gli intervistati con età compresa tra i 65 e i 74 anni (quasi il 50%).

NON SI CAMBIA AUTO, PERCHÉ?

L’indagine ha voluto approfondire anche i motivi per cui gli italiani non cambiano auto. Si potrebbe pensare che al primo posto ci siano motivazioni economiche. In realtà, indagando si scopre che nella stragrande maggioranza dei casi (59,4% del totale campione, pari a 15.583.000 individui) il motivo è, semplicemente, che ritengono che l’auto funzioni ancora benissimo. Si raggiungono picchi altissimi in alcune aree, ovvero nel Nord Ovest (65,3%) e nel Nord Est (63,3%). Solo poi arrivano ragioni di ordine economico. Troviamo quindi le difficoltà economiche (25,8%), percentuale che raggiunge il 31,9% tra gli appartenenti alla fascia di età 18-24 anni e arriva addirittura al 32,6% al Sud e nelle Isole.



Tra i motivi che portano gli italiani a non cambiare l’auto c’è pure il suo basso utilizzo (11,5% del totale; 15,5% fra chi vive in centri con più di 250.000 abitanti che, presumibilmente usano molto i mezzi, e ben il 22,4% tra i 65-74enni).

I PROBLEMI DELLE AUTO PIÙ VECCHIE

Un parco auto vecchio porta a delle precise conseguenze. In primo luogo di sicurezza e poi anche di peggiore sostenibilità ambientale. Inoltre, la ricerca mette in evidenza un’ulteriore criticità e cioè che i costi delle RC Auto sono più cari. Facile.it ha infatti voluto fare una simulazione: