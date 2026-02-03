Quali sono le auto più vedute in Italia? Ecco la classifica di gennaio 2026

Il 2026 del mercato auto italiano è iniziato con il segno positivo. A gennaio, infatti, ci sono state 141.980 immatricolazioni, pari ad una crescita del 6,2%. Andando a vedere più da vicino i numeri delle alimentazioni. Ci sono state 26.806 immatricolazioni di auto a benzina, pari ad un calo in termini di volume del 25,4%. La quota di mercato non è andata oltre il 18,7%. Male anche il diesel con 10.490 immatricolazioni. Parliamo di un -16,6% sul 2025 e di un market share del 7,3%. Bene come al solito le ibride con 74.742 unità immatricolate pari ad una crescita del 23,7% e di un market share del 52,1%. Passiamo al GPL che immatricola 9.345 unità: -32,8% e quota di mercato che si attesta al 6,5%.

Passiamo alle Plug-in con 12.502 immatricolazioni. Si tratta di una crescita de 152% e di un market share che raggiunge quota 8,7%. Infine, abbiamo le elettriche con 9.446 immatricolazioni, una crescita del 40,6% e una quota di mercato del 6,6%. Ma quali sono state le auto più vendute in Italia a gennaio 2026? Andiamo a vedere le classifiche suddivise per alimentazione.

AUTO A BENZINA, LE PIÙ VENDUTE A GENNAIO 2026

Jeep Avenger: 1.992

Citroen C3: 1.872

Volkswagen T-Cross: 1.616

Opel Corsa: 1.362

Peugeot 208: 1.234

Kia Picanto: 1.182

Ford Tourneo Courier: 1.076

Renault Clio: 1.034

Audi A1: 919

MG ZS: 908

AUTO DIESEL, LE PIÙ VENDUTE A GENNAIO 2026

Audi Q3: 1.113

Mercedes GLA: 1.004

Volkswagen Tiguan: 1.001

BMW X1: 678

Mercedes Classe A: 589

Audi A3: 514

Ford Focus: 335

Mercedes GLB: 315

Volkswagen T-Roc: 304

Skoda Octavia: 295

AUTO GPL, LE PIÙ VENDUTE A GENNAIO 2026

Dacia Sandero: 2.538

Dacia Duster: 1.636

Renault Captur: 896

Renault Clio: 878

EVO 6: 429

Dacia Bigster: 382

Dacia Jogger: 232

DR 5: 216

Tiger Six: 212

Hyundai i20: 184

AUTO IBRIDE, LE PIÙ VENDUTE A GENNAIO 2026

Fiat Panda: 13.306

Fiat Grande Panda: 3.133

Jeep Avenger: 3.023

Toyota Aygo X: 2.854

Toyota Yaris: 2.449

Toyota Yaris Cross: 2.228

Nissan Qashqai: 2.160

Peugeot 3008: 1.945

Volkswagen T-Roc: 1.749

Ford Puma: 1.567

AUTO PLUG-IN, LE PIÙ VENDUTE A GENNAIO 2026

BYD Seal U: 1.804

Toyota C-HR: 1.006

Kia Sportage: 697

BMW X1: 659

Omoda 9: 562

BYD Seal 6: 545

Volkswagen Tiguan: 500

Jaecoo 7: 416

Peugeot 3008: 401

Audi Q3: 334

AUTO ELETTRICHE, LE PIÙ VENDUTE A GENNAIO 2026

Leapmotor T03: 949

BYD Dolphin Surf: 856

Tesla Model Y: 696

Citroen C3: 643

Ford Puma: 502

Dacia Spring: 447

Renault 5: 369

Renault C3 Aircross: 282

Skoda Elroq: 260

Renault 4: 215

LE PIÙ VENDUTE IN ASSOLUTO A GENNAIO 2026

Come al solito, la Fiat Panda occupa la prima posizione con un netto vantaggio su tutte le altre auto. Il podio è completato dalla Jeep Avenger e della Citroen C3.