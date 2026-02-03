Cerca

Quali sono le auto più vedute in Italia? Ecco la classifica di gennaio 2026

Il mese di gennaio 2026 ha chiuso in crescita del 6,2%; Fiat Panda continua ad essere la più venduta e molto bene anche Citroen C3 e Jeep Avenger

Quali sono le auto più vedute in Italia? Ecco la classifica di gennaio 2026
Vai ai commenti
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Pubblicato il 3 feb 2026

Il 2026 del mercato auto italiano è iniziato con il segno positivo. A gennaio, infatti, ci sono state 141.980 immatricolazioni, pari ad una crescita del 6,2%. Andando a vedere più da vicino i numeri delle alimentazioni. Ci sono state 26.806 immatricolazioni di auto a benzina, pari ad un calo in termini di volume del 25,4%. La quota di mercato non è andata oltre il 18,7%. Male anche il diesel con 10.490 immatricolazioni. Parliamo di un -16,6% sul 2025 e di un market share del 7,3%. Bene come al solito le ibride con 74.742 unità immatricolate pari ad una crescita del 23,7% e di un market share del 52,1%. Passiamo al GPL che immatricola 9.345 unità: -32,8% e quota di mercato che si attesta al 6,5%.

Passiamo alle Plug-in con 12.502 immatricolazioni. Si tratta di una crescita de 152% e di un market share che raggiunge quota 8,7%. Infine, abbiamo le elettriche con 9.446 immatricolazioni, una crescita del 40,6% e una quota di mercato del 6,6%. Ma quali sono state le auto più vendute in Italia a gennaio 2026? Andiamo a vedere le classifiche suddivise per alimentazione.

  1. AUTO A BENZINA, LE PIÙ VENDUTE A GENNAIO 2026
  2. AUTO DIESEL, LE PIÙ VENDUTE A GENNAIO 2026
  3. AUTO GPL, LE PIÙ VENDUTE A GENNAIO 2026
  4. AUTO IBRIDE, LE PIÙ VENDUTE A GENNAIO 2026
  5. AUTO PLUG-IN, LE PIÙ VENDUTE A GENNAIO 2026
  6. AUTO ELETTRICHE, LE PIÙ VENDUTE A GENNAIO 2026
  7. LE PIÙ VENDUTE IN ASSOLUTO A GENNAIO 2026

AUTO A BENZINA, LE PIÙ VENDUTE A GENNAIO 2026

  • Jeep Avenger: 1.992
  • Citroen C3: 1.872
  • Volkswagen T-Cross: 1.616
  • Opel Corsa: 1.362
  • Peugeot 208: 1.234
  • Kia Picanto: 1.182
  • Ford Tourneo Courier: 1.076
  • Renault Clio: 1.034
  • Audi A1: 919
  • MG ZS: 908

AUTO DIESEL, LE PIÙ VENDUTE A GENNAIO 2026

  • Audi Q3: 1.113
  • Mercedes GLA: 1.004
  • Volkswagen Tiguan: 1.001
  • BMW X1: 678
  • Mercedes Classe A: 589
  • Audi A3: 514
  • Ford Focus: 335
  • Mercedes GLB: 315
  • Volkswagen T-Roc: 304
  • Skoda Octavia: 295

AUTO GPL, LE PIÙ VENDUTE A GENNAIO 2026

  • Dacia Sandero: 2.538
  • Dacia Duster: 1.636
  • Renault Captur: 896
  • Renault Clio: 878
  • EVO 6: 429
  • Dacia Bigster: 382
  • Dacia Jogger: 232
  • DR 5: 216
  • Tiger Six: 212
  • Hyundai i20: 184

AUTO IBRIDE, LE PIÙ VENDUTE A GENNAIO 2026

  • Fiat Panda: 13.306
  • Fiat Grande Panda: 3.133
  • Jeep Avenger: 3.023
  • Toyota Aygo X: 2.854
  • Toyota Yaris: 2.449
  • Toyota Yaris Cross: 2.228
  • Nissan Qashqai: 2.160
  • Peugeot 3008: 1.945
  • Volkswagen T-Roc: 1.749
  • Ford Puma: 1.567

AUTO PLUG-IN, LE PIÙ VENDUTE A GENNAIO 2026

  • BYD Seal U: 1.804
  • Toyota C-HR: 1.006
  • Kia Sportage: 697
  • BMW X1: 659
  • Omoda 9: 562
  • BYD Seal 6: 545
  • Volkswagen Tiguan: 500
  • Jaecoo 7: 416
  • Peugeot 3008: 401
  • Audi Q3: 334

AUTO ELETTRICHE, LE PIÙ VENDUTE A GENNAIO 2026

  • Leapmotor T03: 949
  • BYD Dolphin Surf: 856
  • Tesla Model Y: 696
  • Citroen C3: 643
  • Ford Puma: 502
  • Dacia Spring: 447
  • Renault 5: 369
  • Renault C3 Aircross: 282
  • Skoda Elroq: 260
  • Renault 4: 215

LE PIÙ VENDUTE IN ASSOLUTO A GENNAIO 2026

Come al solito, la Fiat Panda occupa la prima posizione con un netto vantaggio su tutte le altre auto. Il podio è completato dalla Jeep Avenger e della Citroen C3.

  • Fiat Panda: 13.308
  • Jeep Avenger: 5.133
  • Citroen C3: 3.516
  • Fiat Grande Panda: 3.299
  • Toyota Aygo X: 3.029
  • Dacia Sandero: 2.937
  • Renault Clio: 2.651
  • Toyota Yaris: 2.499
  • Peugeot 208: 2.462
  • Volkswagen T-Roc: 2.440

Ti potrebbe interessare:
1
Porsche Italia rallenta, ma segna il quarto miglior anno di sempre e resta terza in Europa
Mercato
12
Auto usate, novembre 2025 chiude in calo (-1,7%)
Mercato
3
Leasys, primo operatore di noleggio a lungo termine in Italia
Mercato
5
Con le vendite del 2025, Skoda è il terzo marchio più venduto in Europa
Mercato
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.