Quali sono le auto più vedute in Italia? Ecco la classifica di gennaio 2026
Il mese di gennaio 2026 ha chiuso in crescita del 6,2%; Fiat Panda continua ad essere la più venduta e molto bene anche Citroen C3 e Jeep Avenger
Il 2026 del mercato auto italiano è iniziato con il segno positivo. A gennaio, infatti, ci sono state 141.980 immatricolazioni, pari ad una crescita del 6,2%. Andando a vedere più da vicino i numeri delle alimentazioni. Ci sono state 26.806 immatricolazioni di auto a benzina, pari ad un calo in termini di volume del 25,4%. La quota di mercato non è andata oltre il 18,7%. Male anche il diesel con 10.490 immatricolazioni. Parliamo di un -16,6% sul 2025 e di un market share del 7,3%. Bene come al solito le ibride con 74.742 unità immatricolate pari ad una crescita del 23,7% e di un market share del 52,1%. Passiamo al GPL che immatricola 9.345 unità: -32,8% e quota di mercato che si attesta al 6,5%.
Passiamo alle Plug-in con 12.502 immatricolazioni. Si tratta di una crescita de 152% e di un market share che raggiunge quota 8,7%. Infine, abbiamo le elettriche con 9.446 immatricolazioni, una crescita del 40,6% e una quota di mercato del 6,6%. Ma quali sono state le auto più vendute in Italia a gennaio 2026? Andiamo a vedere le classifiche suddivise per alimentazione.
AUTO A BENZINA, LE PIÙ VENDUTE A GENNAIO 2026
- Jeep Avenger: 1.992
- Citroen C3: 1.872
- Volkswagen T-Cross: 1.616
- Opel Corsa: 1.362
- Peugeot 208: 1.234
- Kia Picanto: 1.182
- Ford Tourneo Courier: 1.076
- Renault Clio: 1.034
- Audi A1: 919
- MG ZS: 908
AUTO DIESEL, LE PIÙ VENDUTE A GENNAIO 2026
- Audi Q3: 1.113
- Mercedes GLA: 1.004
- Volkswagen Tiguan: 1.001
- BMW X1: 678
- Mercedes Classe A: 589
- Audi A3: 514
- Ford Focus: 335
- Mercedes GLB: 315
- Volkswagen T-Roc: 304
- Skoda Octavia: 295
AUTO GPL, LE PIÙ VENDUTE A GENNAIO 2026
- Dacia Sandero: 2.538
- Dacia Duster: 1.636
- Renault Captur: 896
- Renault Clio: 878
- EVO 6: 429
- Dacia Bigster: 382
- Dacia Jogger: 232
- DR 5: 216
- Tiger Six: 212
- Hyundai i20: 184
AUTO IBRIDE, LE PIÙ VENDUTE A GENNAIO 2026
- Fiat Panda: 13.306
- Fiat Grande Panda: 3.133
- Jeep Avenger: 3.023
- Toyota Aygo X: 2.854
- Toyota Yaris: 2.449
- Toyota Yaris Cross: 2.228
- Nissan Qashqai: 2.160
- Peugeot 3008: 1.945
- Volkswagen T-Roc: 1.749
- Ford Puma: 1.567
AUTO PLUG-IN, LE PIÙ VENDUTE A GENNAIO 2026
- BYD Seal U: 1.804
- Toyota C-HR: 1.006
- Kia Sportage: 697
- BMW X1: 659
- Omoda 9: 562
- BYD Seal 6: 545
- Volkswagen Tiguan: 500
- Jaecoo 7: 416
- Peugeot 3008: 401
- Audi Q3: 334
AUTO ELETTRICHE, LE PIÙ VENDUTE A GENNAIO 2026
- Leapmotor T03: 949
- BYD Dolphin Surf: 856
- Tesla Model Y: 696
- Citroen C3: 643
- Ford Puma: 502
- Dacia Spring: 447
- Renault 5: 369
- Renault C3 Aircross: 282
- Skoda Elroq: 260
- Renault 4: 215
LE PIÙ VENDUTE IN ASSOLUTO A GENNAIO 2026
Come al solito, la Fiat Panda occupa la prima posizione con un netto vantaggio su tutte le altre auto. Il podio è completato dalla Jeep Avenger e della Citroen C3.
- Fiat Panda: 13.308
- Jeep Avenger: 5.133
- Citroen C3: 3.516
- Fiat Grande Panda: 3.299
- Toyota Aygo X: 3.029
- Dacia Sandero: 2.937
- Renault Clio: 2.651
- Toyota Yaris: 2.499
- Peugeot 208: 2.462
- Volkswagen T-Roc: 2.440