Mercato auto Italia 2025: chi cresce di più e chi perde terreno

Il 2025 è oramai finito da un po’ e abbiamo già visto come si è chiuso l’anno per il mercato auto italiano. Abbiamo anche scritto delle diverse classifiche dei modelli più venduti. Adesso c’è una novità perché l’analista Felipe Munoz ha fatto un approfondimento sui dati del mercato auto Italia 2025 da cui sono emerse alcune cose interessanti tra cui l’auto che ha fatto il miglior progresso in termini di market share e quella che ha fatto il più grande passo indietro. Questo e tanto altro. Entriamo adesso più nei dettagli.

IL MERCATO AUTO ITALIA 2025: TOP E FLOP

Iniziamo con la classifica delle auto più vendute (dati ANFIA) che comunque non è una novità dato che l’abbiamo già vista e al primo posto, largamente, c’è la FIAT Panda, anzi la FIAT Pandina, come viene chiamata oggi.

FIAT panda: 102.430 (+3%)

Dacia Sandero: 49.379 (-18%)

Jeep Avenger: 48.382 (+18%)

Citroen C3: 38.478 (+4%)

Toyota Yaris Cross: 36.573 (+1%)

Toyota Yaris: 33.757 (7%)

Dacia Duster: 32.240 (+19%)

Peugeot 208: 31.310 (-3%)

MG ZS: 28.830 (+5%)

Renault Clio: 28.191 (-17%)

Veniamo ad un dato interessante che riguarda le variazioni di market share dei modelli (2024 vs 2025). Chi si è messa in luce in positivo? La FIAT 600. Sul fronte opposto, ma non è una sorpresa, troviamo la Lancia Ypsilon. Infatti, dati alla mano, nel 2025 ne sono state vendute 9.708 contro le 32.167 del 2024. Va detto, però, che l’anno precedente includeva anche le vendite del vecchio modello che aveva ben altro mercato. I marchi più venduti in Italia nel 2025 (sempre partendo dai dati ANFIA)?. Al primo posto e non sorprende, FIAT che tiene dietro Toyota e Volkswagen. Ecco la TOP 10.

FIAT: 143.217 (+1%)

Toyota: 120.724 (-2%)

Volkswagen: 112.049 (-8%)

Dacia: 95.287 (-2%)

Peugeot: 75.129 (-4%)

Renault: 74.492 (-15%)

BMW: 73.200 (+3%)

Audi: 68.894 (+2%)

Jeep: 62.539 (-9%)

Ford: 60.696 (-12%)

Chi ha fatto il salto avanti più importante in termini di market share (2024 vs 2025)? BYD, mentre sul fronte opposto…. c’è Lancia. Questa è invece a top 10 dei Gruppi sul mercato auto Italia 2025 (dati ANFIA).

Stellantis: 417.838 (-8%)

Volkswagen: 257.816 (-2%)

Renault: 170.127 (-8%)

Toyota: 127.157 (-1%)

Hyundai: 90.756 (-7%)

BMW: 89.473 (+7%)

Ford: 60.696 (-12%

Mercedes: 54.128 (+3%)

SAIC: 49.936 (+25%)

Chery:35.931 (+63%)

Anche tra i Gruppi, BYD è quello che ha fatto il miglior passo avanti in termini di variazione di market share (confronto 2024). Sul fronte opposto, c’è invece Stellantis. L’analista aggiunge che la quota di mercato delle automobili cinesi è passata dal 4,8% del 2024 all’8,6% del 2025 per un totale di 131.100 unità, in aumento del 75% rispetto al volume del 2024.