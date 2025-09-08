Suzuki Swift è un grande successo: 10 milioni di vendite in tutto il mondo

La piccola Suzuki Swift piace molto in Italia e non solo. Le dimensioni compatte, l’efficienza, i costi di gestione ridotti e la possibilità di poter disporre anche della trazione integrale sono alcuni dei segreti di questo modello che ha ottenuto un successo globale. La casa automobilistica giapponese ha annunciato adesso che la piccola Swift ha raggiunto un nuovo ed importante traguardo e cioè quello delle 10 milioni di unità vendute a livello globale. Il debutto della prima generazione della Swift era avvenuto in Giappone nel novembre 2004 e da allora la piccola city car ha da subito saputo conquistare gli automobilisti.

Nel corso degli anni, la Suzuki Swift ha ottenuto diversi riconoscimenti tra cui diversi titoli di “Car of the Year” in Giappone e in numerosi altri Paesi. Suzuki Swift è prodotta negli stabilimenti dislocati in Giappone, Ungheria, India, Cina, Pakistan e Ghana e commercializzata in oltre 170 Paesi e regioni del mondo, tra cui Giappone, India ed Europa.

UN SUCCESSO GLOBALE

Delle 10 milioni di Swift vendute in tutto il mondo, il 60% proviene dall’India, il 14% dall’Europa, l’8% dal Giappone e il 18% dal resto del mondo. In india, dal lancio nel 2005, ha venduto circa 6 milioni di unità diventando leader nel mercato delle città del subcontinente.



Ecco l’evoluzione nel tempo della Swift.

Novembre 2004 Lancio della prima generazione in Giappone (inizio produzione in Giappone)

Febbraio 2005 Inizio produzione in Ungheria

Maggio 2005 Inizio produzione in India

Giugno 2005 Inizio produzione in Cina

Settembre 2005 Lancio della prima generazione di Swift Sport in Giappone (modello MT: Ottobre 2005)

Novembre 2009 Inizio produzione in Pakistan

Settembre 2010 Lancio della seconda generazione in Giappone

Dicembre 2011 Lancio della seconda generazione di Swift Sport in Giappone (modello CVT: Gennaio 2012)

Gennaio 2017 Lancio della terza generazione in Giappone

Settembre 2017 Lancio della terza generazione di Swift Sport in Giappone

Settembre 2022 Inizio produzione in Ghana

Dicembre 2023 Lancio della quarta generazione in Giappone (modello MT: Gennaio 2024)

SPECIFICHE E PREZZI IN ITALIA

La quarta generazione della Suzuki Swift che abbiamo già avuto modo di provare, adotta un 3 cilindri benzina di 1,2 litri di cilindrata con tecnologia Mild Hybrid 12 V in grado di erogare una potenza di 60,9 kW / 82,8 CV ed una coppia di 111 Nm. Parlando delle prestazioni, la velocità massima raggiunge i 165 km/h. Suzuki per questo modello dichiara consumi pari a 4,4 l/100 km (WLTP) ed emissioni di 98 g di CO2/km (WLTP). I prezzi? Si parte da 20.900 euro.