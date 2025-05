Questo concept per i rally potrebbe anticipare la nuova Opel Mokka GSE

Opel Mokka GSE Rally farà ufficialmente il suo debutto all’ELE Rally di Eindhoven il 23/24 maggio. Al momento si tratta solamente di un prototipo con cui la casa automobilistica si immagina un’auto elettrica da rally del futuro. Per il suo sviluppo, il marchio tedesco ha sfruttato l’esperienza acquisita nell’ADAC Opel Electric Rally Cup ‘powered by GSE’ giunta oramai alla quinta edizione dove è presente con una Corsa elettrica opportunamente modificata. Guardando al domani, Opel sta dunque sviluppando una nuova auto elettrica da rally secondo i nuovi regolamenti eRally5 della FIA. Il prototipo potrebbe quindi essere utilizzato in tutto il mondo in diverse competizioni sportive per i clienti a partire dalla stagione rally 2026.

MOTORE DA 280 CV

Le caratteristiche tecniche della nuova Opel Mokka GSE Rally? La casa automobilistica ha fornito alcuni dettagli interessanti. Le vettura adotta un motore elettrico da 280 CV alimentato da una batteria con una capacità di 54 kWh. Visti i numeri, si tratta della medesima unità che oggi è utilizzata su Alfa Romeo Junior Veloce e su Abarth 600e. In ogni caso, c’è stata una messa a punto del software per la gestione del motore e della batteria per garantire la massima efficienza e guidabilità in condizioni di competizione.



Ovviamente non mancano soluzioni tecniche specifiche per un utilizzo in ambiente racing tra cui un differenziale a slittamento limitato multidisco e una trasmissione da corsa, insieme agli alberi di trasmissione e ai mozzi delle ruote rinforzati. Questo prototipo può poi contare su sospensioni da rally di Bilstein costituite da montanti McPherson rinforzati e supporti uniball sull’asse anteriore, nonché su di un asse posteriore rigido con molle e ammortizzatori modificati. Gli aiuti elettronici alla guida come ABS, ESP, assistenza al mantenimento della corsia e controllo della trazione sono ovviamente assenti.

Chiaramente, la nuova Opel Mokka GSE Rally è dotata pure di roll-bar (certificato dalla FIA), sedili da rally con cinture di sicurezza a sei punti, uno speciale incapsulamento della batteria e una protezione antincastro aggiuntiva. Molto interessante il sistema di sicurezza integrato dalla casa automobilistica che interviene sul sistema elettrico in caso di incidente. Ecco come Opel lo descrive:

Il sistema a 400 volt è continuamente monitorato dal collaudato indicatore di allarme principale. Nell’improbabile eventualità di un problema di isolamento, un sistema di allarme visivo e acustico segnala immediatamente un malfunzionamento. In caso di decelerazione improvvisa (come in caso di collisione), un sofisticato sistema di sensori spegne completamente il sistema ad alta tensione in pochi decimi di secondo. Inoltre, Opel Mokka GSE Rally è dotato di uno speciale sistema antincendio con agente estinguente elettricamente non conduttivo.

IN ARRIVO UNA NUOVA OPEL MOKKA GSE DI SERIE?

Pochi giorni fa Opel ha fatto sapere di voler portare il marchio GSE su modelli 100% elettrici senza fornire ulteriori dettagli precisi. Si speculava di una possibile Mokka GSE e adesso arriva questo prototipo per i rally. I contenuti dell’auto da competizione anticipano probabilmente quello che vedremo all’interno della Mokka GSE di serie. Non rimane quindi che attendere novità da parte della casa automobilistica.