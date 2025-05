La nuova Tesla Model Y Performance è già su strada per i test: eccola al Nürburgring

Con il debutto della nuova Tesla Model Y “Juniper", il modello performance era assente. La casa automobilistica americana aveva comunque confermato il suo arrivo entro la fine del 2025. Il fatto che non fosse stato subito presentato non stupiva visto che anche con con la nuova Tesla Model 3, l’azienda di Elon Musk aveva seguito la medesma strada con un lancio successivo. Della nuova Tesla Model Y Performance ancora non si sa nulla di preciso. Tuttavia, adesso c’è una novità in quanto al Nürburgring è stato intercettato un prototipo del SUV elettrico che si pensa essere proprio la versione Performance. La vettura appare camuffata con pellicole che coprono la carrozzeria ma si possono comunque osservare diverse cose interessanti.

TESLA MODEL Y PERFORMANCE: LE FOTO SPIA

Da quello che si riesce a vedere dalle foto, la Tesla Model Y Performance sembra disporre degli stessi paraurti anteriori e posteriori del modello “standard" ma non è detto che Tesla alla fine introduca qualcosa di nuovo per dare al SUV un look più sportivo. In ogni caso, dietro possiamo vedere uno spoiler più grande. La vettura adotta cerchi più grandi con un design che richiama un po’ quello del cerchi Arachnid della Model S Plaid. Sebbene non si riescano a vedere i dettagli delle dimensioni, sembrano essere da 21 pollici con pneumatici Pirelli P Zero.



L’assetto appare ribassato rispetto alla Model Y standard e attraverso i cerchi possiamo osservare la presenza di pinze freno anteriori di colore rosso. Possiamo immaginarci anche la presenza di novità su telaio e sospensioni per migliorare la dinamica di guida. Per quanto riguarda l’abitacolo, pare che il prototipo disponesse di sedili sportivi.

Per quanto riguarda il powertrain, sicuramente ci sarà una configurazione con doppio motore e la trazione integrale e ci si attende prestazioni migliori rispetto a quelle che oggi offre la Tesla Model Y Dual Motor che grazie al pacchetto opzionale a pagamento “Acceleration Boost" è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 4,3 secondi. Ne sapremo sicuramente di più nel corso dei prossimi mesi.

Come accennato all’inizio, il debutto è atteso entro la fine dell’anno anche se al momento una data precisa ancora non c’è. Non rimane che attendere novità. Il prezzo? Sicuramente superiore a quello dell’attuale Model Y AWD che è proposta in Italia a 52.990 euro.

[Foto spia: CarScoops]