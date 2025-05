Debutto a Roma della nuova Corporate Identity di Ferrari. Ecco i valori principali

Nella giornata di martedì 20 maggio, siamo stati ospiti di Ferrari per l’inaugurazione del primo concessionario realizzato secondo la nuova Corporate Identity della Casa di Maranello.

Lo showroom posizionato in Via Pinciana 65 a Roma appartiene al gruppo Samocar e dal 1957 rappresenta il punto di riferimento per i Ferraristi del Centro Italia.

All’inaugurazione hanno partecipato Enrico Galliera, Ferrari Chief Marketing & Commercial Officier, e Giovanni Malagò, Samocar Dealer Principal, i quali hanno segnato il debutto globale della Corporate Identity degli showroom del Cavallino Rampante, pensata per elevare l’esperienza della community.

I PRINCIPI GUIDA

Unicità dell’esperienza: incarnare l’essenza di Ferrari nei valori fondativi dell’azienda, quali innovazione, prestazioni, design e artigianalità. Le diverse aree devono incarnare la storia del marchio per creare un ambiente accogliente in cui instaurare un forte legame con la Casa di Maranello

incarnare l’essenza di Ferrari nei valori fondativi dell’azienda, quali innovazione, prestazioni, design e artigianalità. Le diverse aree devono incarnare la storia del marchio per creare un ambiente accogliente in cui instaurare un forte legame con la Casa di Maranello Senso di appartenenza: un luogo dove le connessioni personali sono messe al centro e l’italianità viene centralizzata con il concetto di Piazza, che simboleggia un luogo di incontro cenrtrale e diventa quindi il cuore pulsante del nuovo showroom

un luogo dove le connessioni personali sono messe al centro e l’italianità viene centralizzata con il concetto di Piazza, che simboleggia un luogo di incontro cenrtrale e diventa quindi il cuore pulsante del nuovo showroom Interazione tra elementi fisici e digitali: in un mondo direzionato sempre di più verso la tecnologia, Ferrari vuole centralizzare il valore del rapporto umano, supportato da strumenti digitali, per creare un’esperienza di acquisto unica

ELEMENTI CHIAVE PROGETTUALI

Per Ferrari lo showroom deve essere un punto di incontro a 360° per la propria community, dove vivere la passione del celebre marchio italiano, in un ambiente caratterizzato da un’eleganza senza tempo che segue i colori del marchio e abbraccia la modernità.Il nuovo concetto di showroom lanciato da Ferrari si basa su t

Alla base della progettazione di ogni nuovo showromm Ferrari si trova il, incarnata dall’arco d’ingresso che è un chiaro rimando ai tradizionali portici dell’architettura del Bel Paese. Si tratta di un primo elemento di accoglienza per i visitatori, che successivamente vengono accolti in uno spazio curato che incarnaCome anticipato, la centralità del cliente e del rapporto umano trova la sua massima espressione nella, luogo di incontro dello showroom, che si ispira alle piazze dei borghi e delle città italiane. Questo spazio è un fulcro di interazioni all’interno del quale i membri della famiglia Ferrari possono riunirsiMateriali di alta qualità ed una maniacale attenzione ai dettagli riflettono le– come la 12Cilindri esposta – e si intrecciano perfettamente con la tecnologia degli spazi, permettendo ai visitatori di interagire con le vetture.Nello spazio espositivo di Roma regnano tratti iconici del design, come linee pulite e forme sinuose, che si ritrovano sulle vetture del marchio. Sono presenti diverse aree, ognuna delle quali assume un ruolo importante nell’esperienza in salone, e una in cui si trova anche un