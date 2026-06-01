Ferrari Luce "elettrizza" i social: 48 milioni di views in due giorni 

La presentazione della Ferrari Luce, la prima auto elettrica della casa di Maranello, ha letteralmente infiammato i social media. Nelle prime 48 ore dal lancio lo scorso lunedì, sono stati pubblicati oltre 1.100 contenuti (da profili business) che hanno generato l’impressionante cifra di oltre 48 milioni di visualizzazioni video complessive.

Secondo l’analisi elaborata da Comscore-Sensemakers, le piattaforme META hanno guidato la discussione: Facebook domina per il volume di pubblicazioni concentrando il 52% dei contenuti, mentre Instagram raccoglie il 62% delle views e il 56% dell’engagement totale.

La partecipazione attiva degli utenti è stata fuori dal comune per qualsiasi lancio di prodotto, anche al di fuori del settore auto. A livello di visualizzazioni, il post sul profilo ufficiale Ferrari mantiene il primato, ma hanno raccolto molto traffico anche le dichiarazioni polemiche di Luca Cordero di Montezemolo, che sono diventate il fulcro del dibattito nei giorni successivi alla presentazione.

L’analisi del sentiment sui contenuti dei profili business rivela un’accoglienza controversa: il Net Sentiment è negativo a -12,4%, indicatore che lo scetticismo ha frenato l’entusiasmo iniziale. Le critiche si concentrano soprattutto sull’allontanamento dai valori storici del marchio e sul design, che si è dimostrato l’elemento più polarizzante della vettura. Una nota positiva è invece legata al progetto creativo, in particolare al coinvolgimento del noto designer Jony Ive e dello studio LoveFrom.