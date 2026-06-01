Tesla, il FSD si espande in Europa: approvato anche in Estonia

La Casa americana è stata aspramente criticata per gli imprevisti avuti nel corso degli ultimi anni a causa della guida autonoma avanzata. Il sistema si affida interamente alla computer vision e non utilizza sensori radar o LiDAR. A differenza degli Stati Uniti, nel Vecchio Continente la tecnologia FSD (Full Self-Driving) è stata a lungo limitata dalle normative e le versioni testate devono conformarsi a specifiche direttive.

L’Estonia ha deciso di prendere una strada diversa e, secondo l’autorità dei trasporti, il sistema è stato sottoposto a test sulle strade europee per un anno e mezzo prima di ricevere l’approvazione definitiva. A dire il vero i veicoli a guida autonoma e a controllo remoto operano in Estonia da anni, ma l’approvazione della guida autonoma avanzata di Tesla rappresenta una evoluzione nell’approccio del Paese alla tecnologia del futuro.

Passi in avanti per Tesla

Oltre all’Estonia, anche la Lituania e i Paesi Bassi hanno già approvato il sistema di assistenza alla guida di Tesla per l’utilizzo sulle proprie strade. Il Tesla Full Self-Driving (Supervised) sta avanzando così a fari spenti in Europa. La “Transport Administration” dell’Estonia ha concesso l’approvazione sulla base della decisione della RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) ovvero l’Autorità olandese per i veicoli. Questo meccanismo di riconoscimento reciproco, reso possibile dai regolamenti UE, offre la possibilità agli altri Stati membri di progredire nell’iter di approvazione senza ripetere le fasi di test.

Come anticipato prima di essere approvato in Estonia, il sistema FSD di Tesla è stato sottoposto a numerose analisi sulle strade europee per circa 18 mesi prima dell’approvazione iniziale nei Paesi Bassi nell’aprile 2026. Dopo Paesi Bassi e Lituania, anche i clienti Tesla dell’Estonia potranno ottenere il sistema dietro il pagamento di un abbonamento mensile pari a 99 euro. Una soluzione utile per sperimentare la tecnologia, evitando l’esborso di ben 7.500 euro.

Come funziona

Il FSD di Tesla è considerato un sistema avanzato di assistenza alla guida (ADAS) di Livello 2. Quindi non è una guida autonoma totale, ma il conducente dovrà rimanere vigile e, in caso di necessità, dovrà riprendere il controllo dell’auto. Rimane, infatti, responsabile del comportamento del veicolo. La tecnologia si basa su telecamere esterne e una interna per monitorare l’attenzione del conducente. Il potente computer di bordo elabora queste immagini in tempo reale tramite un’intelligenza artificiale che imita il comportamento umano.

Per Tesla l’accettazione del sistema nel Vecchio Continente rappresenta una svolta. La Casa americana ha testato a lungo il sistema di guida autonoma avanzata sulle strade europee per dimostrare la validità della soluzione. Il FSD sarà disponibile in tutti i Paesi dell’Unione Europea? È troppo presto per dirlo perché non sono mancati gli incidenti in Nord America e ciascuna Nazione sta prendendo delle decisioni autonome.