Ducati Panigale V4 Tricolore: celebra la Repubblica nell'anno del centenario

C’è una doppia ricorrenza storica che unisce l’Italia e il mondo dei motori. L’ottantesimo compleanno della Repubblica e i cento anni di storia della Ducati. Per l’occasione, la Casa di Borgo Panigale ha deciso di entrare fisicamente nei palazzi della politica, portando la nuova Panigale V4 Tricolore direttamente nell’atrio della Regione Emilia-Romagna, in viale Aldo Moro 52 a Bologna. Si tratta di un’edizione speciale prodotta in serie numerata, nata proprio per raccontare l’orgoglio e l’identità sportiva del marchio.

La moto salta subito all’occhio per la sua livrea: i colori della bandiera italiana si mescolano al bianco e nero della bandiera a scacchi, il simbolo per eccellenza delle competizioni in pista. È un modo immediato per mettere insieme le radici italiane dell’azienda e il suo DNA da corsa.

Un’alleanza tra istituzioni e industria nel cuore della Motor Valley

L’iniziativa nasce per raccontare la fitta rete di competenze, innovazione tecnologica e creatività che unisce indissolubilmente Ducati alla sua terra d’origine. La sinergia e il ricco programma di eventi legati alla Festa della Repubblica sono stati svelati ufficialmente nella Sala stampa della Regione intitolata a Grazia Cherchi.

Al tavolo dei relatori erano presenti le massime cariche del territorio: il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, il presidente dell’Assemblea legislativa, Maurizio Fabbri, e le assessore regionali Gessica Allegni e Roberta Frisoni. Al loro fianco, a testimoniare la centralità dell’azienda in questo progetto, ha partecipato l’Amministratore Delegato di Ducati, Claudio Domenicali.

Il valore del territorio nelle parole dei protagonisti

Secondo l’Amministratore Delegato Claudio Domenicali, portare questo modello nella sede regionale proprio durante l’anniversario della Repubblica ha un valore profondo. L’esposizione rappresenta il legame viscerale con un distretto in cui imprese, istituzioni e mondo della formazione lavorano da sempre in modo sinergico per dare vita a eccellenze globali. Per Domenicali, la Panigale V4 Tricolore non è solo un prodotto aziendale, ma il manifesto di una cultura ingegneristica, industriale e di design che appartiene all’intera nazione, una vetrina perfetta per i cento anni di storia del brand.

Per il presidente Michele de Pascale, questa moto non è un semplice oggetto di culto per appassionati, ma il ritratto del saper fare emiliano-romagnolo e nazionale. Scegliere di esporla in Regione serve proprio a rimettere al centro il valore del lavoro, della ricerca e di un’innovazione che non si ferma mai. De Pascale ha poi tracciato un parallelo storico: la Festa della Repubblica ricorda la rinascita del Paese nel dopoguerra, una ricostruzione passata dal talento e dalle imprese. E Ducati fa esattamente questo: trasforma la passione in un patrimonio globale, confermando il ruolo guida della Motor Valley.

Subito dopo, l’assessora al Turismo e allo Sport, Roberta Frisoni, si è concentrata sul peso culturale del brand. Intorno a Borgo Panigale si è creato un vero e proprio mito fatto di gare e tifo popolare, capace di fare da traino per il turismo della regione. Questa Panigale V4 diventa così il biglietto da visita di un territorio dove design e alta tecnologia si fondono, rendendo l’Emilia-Romagna e il Made in Italy marchi forti e stimati ovunque.