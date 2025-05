Opel Mokka GSE, ecco come potrebbe essere il SUV elettrico da 280 CV

Opel intende dare nuovo lustro al marchio GSE. Ne abbiamo scritto proprio pochi giorni fa quando la casa automobilistica ha anticipato che nel corso del 2025 arriverà il primo modello GSE completamente elettrico. Questo marchio era stato rilanciato nel 2022 come Grand Sport Electric in abbinamento con versioni più sportiveggianti dei modelli tutti dotati di un powertrain ibrido Plug-in. Adesso, un nuovo passo avanti, in quanto il marchio GSE che una volta significava “Grand Sport Einspritzung” sarà ad appannaggio anche delle versioni più sportive dei modelli 100% elettrici. L’identità della prima GSE elettrica non è ancora stata ufficialmente rivelata ma c’è chi punta già su Opel Mokka che andrebbe a sfruttare la meccanica di Alfa Romeo Junior Veloce e di Abarth 600e. Del resto, tra non molto sarà svelata la nuova Peugeot 208 GTi elettrica che dovrebbe adottare proprio tale soluzione tecnica. Dunque, la Mokka potrebbe essere il primo modello e nel video teaser dedicato al marchio GSE sembra essere proprio presente.

OPEL MOKKA GSE: COME SARÀ?

Una versione GSE del B-SUV elettrico certamente presenterà un body kit specifico che consentirà di dare alla Mokka un look più sportiveggiante. Potrebbero arrivare un frontale con un paraurti maggiormente elaborato, un posteriore rivisto con un nuovo paraurti ed un diffusore oltre ad una serie di altri dettagli come cerchi in lega specifici. Anche gli interi della Mokka potrebbero essere rivisti per riflettere maggiormente la sportività della vettura.

OPEL MOKKA GSE: MOTORE DA 280 CV?

Ovviamente, una versione più sportiva di Opel Mokka elettrica non sarebbe solo estetica. Come accennato all’inizio, Opel potrebbe adottare la medesima meccanica oggi utilizzata su Alfa Romeo Junior Veloce e cioè un motore elettrico da 280 CV abbinato ad una batteria con una capacità di 54 kWh. Si tratta di un powertrain che sta trovando sempre più diffusione all’interno della gamma dei modelli Stellantis visto che lo vedremo pure sulla nuova Lancia Ypsilon HF elettrica di prossima presentazione. Ovviamente, non mancherebbe poi una messa a punto dell’assetto che permetterà di migliorare la dinamica di guida.

Il debutto? Possiamo ipotizzare un’anteprima dal Salone di Monaco 2025 che si svolgerà a settembre e una commercializzazione tra la fine dell’anno e l’inizio del 2026. Non rimane, quindi, che attendere per saperne di più.

[Render: Auto-Moto.com]