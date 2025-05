Pagani al Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2025 con Huayra Epitome e Imola

Pagani sarà presente dal 23 al 25 maggio al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025, l’appuntamento dedicato alle automobili più esclusive e affascinanti che si tiene ogni anno sulle rive del lago di Como. La casa modenese tornerà a Villa d’Este nell’edizione di quest’anno dopo il successo ottenuto con la Pagani Huayra Codalunga nel 2023. La protagonista di questa edizione sarà invece la Huayra Epitome, che sarà in gara nella categoria “Concept Cars & Prototypes”.

La Epitome, come tutte le altre vetture in concorso, sarà esposta domenica 25 maggio in occasione del Public Day, cioè Il Festival che si tiene nei giardini di Villa Erba. A breve distanza, precisamente a Villa del Grumello, il pubblico del FuoriConcorso potrà ammirare invece la Pagani Imola, che sarà presente accanto ad altre vetture che spiccano per la loro particolare originalità.

L’ESCLUSIVA ONE-OFF HUAYRA EPITOME

Per quanto riguarda la Pagani Huayra Epitome, si tratta di una creazione unica, realizzata dalla casa fondata da Horacio Pagani su commissione di un cliente che ha chiesto e ottenuto un qualcosa di mai visto prima. La vettura è la prima Pagani con cambio manuale ed è dotata del motore V12 Pagani capace di erogare una potenza di 864 cavalli a 6.000 giri/min, con una coppia che arriva invece a 1.100 Nm.

Lo stile esclusivo va di pari passo con l’eccellenza della tecnica e presenta paraurti anteriori e posteriori realizzati su misura, gruppi ottici specifici e cofano posteriore con alettone integrato e convogliatori di dimensioni maggiorate. A completare l’insieme c’è poi il suono personalizzabile dal conducente mediante un pulsante sul tunnel centrale. Attivando il comando, infatti, la Huayra Epitome apre gli scarichi cambiando la propria voce, che rimane in ogni caso emozionante come poche.

LA SPORTIVA-LABORATORIO PAGANI IMOLA

Nasce invece come vettura sperimentale la Pagani Imola, un modello prodotto in appena cinque esemplari con l’obiettivo di provare le tecnologie che si ritroveranno sulla produzione Pagani dei prossimi anni.

La Imola è una sorta di prototipo futuristico frutto di un intenso lavoro di affinamento che ha visto i tecnici della casa modenese percorrere oltre 16.000 chilometri in pista a velocità da gara. L’obiettivo, centrato, era quello di mettere alla prova la vettura sotto ogni aspetto, così da consegnare al mercato una sportiva le cui prestazioni rasentano la perfezione.

A bordo della Pagani Imola c’è un motore V12 di origine Mercedes-AMG che eroga una potenza di 827 cavalli e una coppia di 1.100 Nm, il tutto rapportato ad un peso a secco di appena 1.246 kg ottenuto usando una scocca in materiali compositi evoluti, oltre alla verniciatura ultraleggera Acquarello Light che riduce il peso della vernice di 5 chilogrammi.