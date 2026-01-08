Pagani al CES 2026 con ST e Osdyne per una nuova piattaforma tecnologica

Al CES 2026, Pagani Automobili ha rivelato i risultati ottenuti da una ambiziosa ricerca sviluppata in collaborazione con STMicroelectronics e Osydne. Al centro di questo progetto si trova la Pagani Utopia, laboratorio viaggiante per definire le piattaforme tecnologiche del prossimo decennio.

Non si tratta quindi di una vettura di nuova produzione, bensì dell’auto che, nel 2022, ha segnato il debutto mondiale di questo modello ed oggi, nonostante sia un oggetto da museo, continua ad essere la base per progetti di ingegneria avanzata.

Su questo prototipo infatti, insieme ad una flotta di vetture dedicate ai test, Pagani Automobili sta validando soluzioni elettroniche inedite, che si differenziano molto da ciò che è attualmente presente sulle vetture in consegna ai clienti.

Collaborando con STMicroelectronics e la piattaforma software basata su linguaggio Rust di Osdyne, è stato possibile centralizzare la gestione di diagnostica remota, implementare aggiornamenti OTA, incrementare il livello di cybersecurity e tanto altro, riducendo e semplificando la rete di cablaggio. Tutto questo si traduce in un’architettura elettronica più leggera ed ottimizzata, che permette di semplificare quanto di complesso c’è per lasciare spazio ad emozioni legate alla guida.

Non poteva mancare un abito in carbonio, perfettamente in linea con la filosofia Pagani, progettato e realizzato a mano nell’Atelier di San Cesario sul Panaro. Un dettaglio che incarna perfettamente la sinergia tra la potenza di calcolo e la maestria artigianale che da sempre contraddistingue il marchio.

Sebbene validata inizialmente su una Hypercar, la robustezza e la sicurezza intrinseca di questa architettura – basata su Rust e hardware ST – la rendono una soluzione di riferimento per qualsiasi sistema che integri componenti hardware e software. Pagani Automobili si afferma così come pioniere tecnologico, insieme ai propri partner, contribuendo alla definizione di standard destinati a trovare applicazione in ambiti quali l’industria medicale, la robotica avanzata, l’aerospazio, gli elettrodomestici e molti altri settori.

Pagani Automobili, STMicroelectronics e osdyne condividono una visione in cui l’innovazione tecnologica deve essere al servizio dell’esperienza umana e dell’eccellenza ingegneristica. Per Pagani, la collaborazione con partner d’eccellenza rappresenta un tassello fondamentale per costruire un futuro in cui le Hypercar possano mantenere la loro purezza emotiva, aiutate da intelligenze software tanto invisibili quanto affidabili. STMicroelectronics sottolinea come l’hardware di alto livello trovi il suo pieno valore solo quando abilitato da strumenti software capaci di sprigionarne tutto il potenziale, mentre osdyne porta nel mondo embedded una filosofia ispirata alle grandi piattaforme software consumer, con l’obiettivo di trasformare radicalmente il modo in cui le auto vengono progettate, programmate e vissute..