Volkswagen aggiorna i suoi van elettrici con più autonomia e la nuova trazione integrale 4Motion

Volkswagen Veicoli Commerciali ha annunciato importanti novità per la gamma dei suoi veicoli elettrici. A essere coinvolti sono in modo particolare i modelli e-Transporter ed e-Caravelle. Si tratta di una serie di aggiornamenti che seguono da vicino quelli introdotti da Ford sull’E-Transit Custom, con cui la casa tedesca condivide piattaforma e produzione grazie a una collaborazione ormai consolidata nel tempo. Le nuove versioni saranno assemblate nello stabilimento turco dove nascono anche i veicoli commerciali a marchio Ford.

Come cambiano i van elettrici Volkswagen

L’aggiornamento più rilevante riguarda la batteria con il precedente pacco da 64 kWh che viene sostituito da una versione da 70 kWh, che permette di aumentare l’autonomia dichiarata fino a 380 km nel ciclo WLTP. Si tratta di un incremento del 13% rispetto alla generazione precedente, ottenuto non grazie a un cambiamento fisico nel pacco batterie, ma a una gestione più efficiente dell’energia disponibile. Ford aveva già spiegato che il miglioramento deriva da un utilizzo più ampio della capacità interna del pacco batteria, senza modificarne la struttura o le dimensioni.

Oltre all’autonomia, cambiano anche i tempi di ricarica. Pur mantenendo una potenza massima di 125 kW, la nuova batteria è in grado di sostenere tale potenza più a lungo. Il risultato è una riduzione del tempo di ricarica dal 10% all’80%, che ora richiede soltanto 30 minuti, dieci in meno rispetto alla versione precedente. Volkswagen ha anche dichiarato che con una ricarica di appena dieci minuti si possono recuperare fino a 100 km di autonomia, un dato particolarmente interessante per chi utilizza questi veicoli in città o per delle consegne rapide.

Una parte di questi miglioramenti, in particolare quelli legati alla ricarica, sarà accessibile anche ai clienti che già possiedono i modelli con batteria da 64 kWh, grazie a un aggiornamento software. Per i veicoli già venduti non potrà invece essere previsto il passaggio alla nuova capacità da 70 kWh, confermando che si tratta di un cambiamento legato anche alla configurazione hardware.

La nuova versione a trazione integrale

A partire dal 2026, Volkswagen introdurrà anche una nuova versione a trazione integrale, chiamata 4Motion. Il sistema prevede l’utilizzo di un motore elettrico posteriore (già noto nei modelli attuali) affiancato da una seconda unità elettrica montata sull’asse anteriore. Le due motorizzazioni non sono meccanicamente collegate, ma lavorano in modo indipendente per distribuire la coppia in maniera intelligente tra i due assi. Questo garantisce una trazione più efficace in condizioni difficili, come strade bagnate, cantieri o percorsi non asfaltati.

La nuova trazione integrale sarà disponibile in tre varianti di potenza, con livelli da 100 kW, 160 kW e 210 kW. Volkswagen non ha comunicato i prezzi nel dettaglio per ciascun allestimento, ma ha già inserito i nuovi modelli nel configuratore ufficiale. L’e-Transporter con la nuova batteria parte da poco meno di 60.000€, mentre la versione a trazione integrale si avvicina ai 65.000€. Anche per l’e-Caravelle, dedicato a un pubblico privato, la differenza di prezzo tra le versioni a trazione posteriore e integrale si aggira intorno ai 6.000€.