Inizia l’avventura di Audi Revolut F1 Team con la prima accensione della power unit della monoposto 2026

Un momento storico quello avvenuto lo scorso 19 dicembre nel quartier generale di Hinwil (Svizzera). Il nuovo team Audi nato dalla collaborazione con Revolut ha infatti avviato per la prima volta la power unit sviluppata dalla casa dei quattro anelli all’interno del telaio definitivo per la partecipazione al campionato mondiale di Formula 1 del 2026. Si tratta di una tappa significativa che sancisce il passaggio ufficiale dalla fase prototipale a quella di sviluppo avanzato della monoposto.

Si avvicina il momento del debutto

Questo primo avvio della monoposto di Audi Revolut F1 Team rappresenta molto più di un semplice test tecnico perché è il risultato di anni di sviluppo e di una sinergia strutturata tra tre poli strategici del gruppo Audi sparsi in Germania, Svizzera e Regno Unito. A Neuburg (Germania) è stato sviluppato il sistema propulsivo ibrido, mentre a Hinwil (Svizzera) si è lavorato sul telaio. A supportare il progetto c’è anche il centro tecnico di Bicester (Regno Unito), che aggiunge competenze avanzate e attività di sviluppo trasversali.

L’ingresso di Audi nel mondo della Formula 1 coincide con un momento di trasformazione dell’intera categoria. A partire da questa stagione, infatti, entreranno in vigore nuovi regolamenti tecnici che modificheranno radicalmente il ruolo delle power unit. Le nuove normative daranno maggior peso all’energia elettrica e imporranno l’uso esclusivo di carburanti sostenibili. È proprio in questo contesto che il marchio tedesco ha deciso di inserirsi, cogliendo l’opportunità di competere alla pari con i costruttori storici in un’epoca regolamentare completamente nuova.

Gernot Döllner, amministratore delegato di Audi AG e presidente di Audi Motorsport, ha parlato dell’accensione della monoposto come di un momento simbolico e concreto allo stesso tempo. Anche perché l’ingresso nel mondo della Formula 1 è destinato a diventare uno dei punti più importanti del rinnovamento del marchio tedesco. Mattia Binotto, responsabile del progetto F1, ha sottolineato come questo risultato rappresenti la prima manifestazione concreta delle ambizioni del team e del lavoro congiunto dei vari poli del gruppo Audi.

I prossimi appuntamenti

Il 20 gennaio verrà presentata ufficialmente la livrea della monoposto in un evento previsto a Berlino, mentre a fine mese inizieranno le prime sessioni di test collettivi sul circuito di Barcellona. L’obiettivo è arrivare pronti all’esordio stagionale previsto a Melbourne, sede della prima gara del campionato 2026.

Oltre alla parte tecnica e sportiva, Audi sta lavorando, contando sul contributo di Revolut, anche sul fronte della comunicazione. Proprio in occasione della presentazione della livrea, verrà attivato un content hub completamente dedicato al progetto Formula 1. Questo archivio digitale raccoglierà tutte le notizie, gli approfondimenti e gli aggiornamenti ufficiali del team e sarà accessibile ai media attraverso una semplice registrazione.