BMW, la nuova Serie 5 Touring restyling pizzicata su strada durante i test | Foto spia

BMW sta portando avanti il lavoro di sviluppo sul restyling della Serie 5 che ovviamente continuerà ad essere proposta anche nella versione Touring, cioè station wagon. Proprio la nuova Serie 5 Touring è stata intercettata su strada durante una sessione di test. Una nuova serie di foto spia permette quindi di vedere il futuro restyling della station wagon tedesca. Sebbene la vettura appaia ancora camuffata, si notano comunque diverse cose.

UN NUOVO FRONTALE

Questo nuovo muletto del restyling conferma la direzione stilistica presa da BMW per la Serie 5 restyling che presenterà un frontale ridisegnato. Sebbene inizialmente si pensasse che la vettura avrebbe adottato il nuovo linguaggio di design Neue Klasse, alla fine si è capito che non sarà propriamente così. Infatti, BMW manterrà la classifica griglia a doppio rene ma sarà più piccola di quella del modello attuale. Anche i fari son stati rivisti, con forme più sottili e dovrebbero adottare la nuova firma luminosa che abbiamo visto sui più recenti modelli di casa BMW. Ovviamente non mancano ritocchi al paraurti. Anche il posteriore è stato oggetto di una serie di interventi con alcune modifiche al paraurti e ai gruppi ottici. Visto che parliamo di un facelift possiamo immaginare che alla fine arriveranno anche nuove colorazioni per la carrozzeria e cerchi in lega dal nuovo design.

Per quanto riguarda l’abitacolo, anche sulla BMW Serie 5 restyling, ovviamente anche la Touring, dovrebbe arrivare il nuovo Panoramic iDrive. Dunque, niente strumentazione digitale classica e al suo posto una sorta di head-up display che proietta i contenuti da un montante all’altro su una superficie nera stampata nella parte inferiore del parabrezza. Ci sarà poi ovviamente un display centrale dedicato all’infotainment vero e proprio.

MOTORI

Le motorizzazioni attuali dovrebbero venire riconfermate. Dunque, la gamma della Serie 5 continuerà a proporre unità endotermiche, anche ibride, oltre che 100% elettriche. Possibile che arrivino ottimizzazioni, soprattutto sui modelli elettrici per migliorare efficienza e autonomia. In sviluppo e lo abbiamo già visto grazie ad alcune foto spia, anche il restyling della BMW M5. Quando BMW presenterà il restyling della Serie 5 e della Serie 5 Touring? Si parla tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Non rimane che attendere ulteriori novità.