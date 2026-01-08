Cerca

Un kit semplice ed economico per riparare crepe e schegge sul parabrezza

In questo periodo dell'anno è più alto il rischio di danni ai vetri dell'auto.

Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 8 gen 2026

Pioggia e freddo di questi giorni possono mettere a dura prova il parabrezza delle nostre auto. Basta un improvviso sbalzo termico per far comparire una crepa, così come è sufficiente un piccolo sasso proveniente dalle ruote di un’altra automobile per scheggiare i vetri dell’auto. In modo particolare il parabrezza può subire microfratture difficili da notare subito ma destinate a peggiorare con il passare dei giorni, soprattutto quando gelo e umidità penetrano nel punto lesionato. In questi casi, intervenire tempestivamente è l’unica cosa da fare per evitare che un difetto di pochi millimetri si trasformi in una crepa lunga decine di centimetri.

Molti automobilisti rinviano l’intervento per ragioni economiche o pratiche, ma oggi esistono soluzioni semplici ed efficaci anche per chi non ha esperienza in riparazioni fai-da-te. Oggi su eBay è in offerta a meno di 25€ un kit pensato appositamente per intervenire in tutte quelle situazioni in cui il danno è limitato.

Come funziona un kit di riparazione per parabrezza

La tecnologia alla base di questi kit si basa sull’utilizzo di una resina liquida trasparente, capace di penetrare nella frattura e colmare lo spazio vuoto lasciato dall’aria. In questo modo si impedisce che l’umidità si accumuli nel punto lesionato e si riduce il rischio di espansione della crepa. Una volta applicata, la resina viene polimerizzata tramite esposizione ai raggi UV o alla luce solare diretta. Il risultato è una superficie più omogenea e resistente, con un miglioramento anche dell’aspetto estetico del vetro e della relativa visuale.

Questo kit include tutti gli strumenti necessari per effettuare la riparazione sui parabrezza. È efficace su crepe fino a 24 cm e su scheggiature di diametro inferiore ai 2 cm. È importante trattare separatamente ogni danno iniziando il trattamento il prima possibile, in modo da evitare che sporco o umidità compromettano il risultato finale.

