Questa speciale Huayra 70 Trionfo nasce per celebrare i 70 anni di Horacio Pagani

Pagani Huayra 70 Trionfo è un’edizione davvero speciale della Huayra che sarà realizzata in soli 3 esemplari. Vettura che nasce per uno scopo ben preciso e cioè celebrare i 70 anni di Horacio Pagani, fondatore di Pagani Automobili. Non è la prima volta che la casa automobilistica realizza una vettura speciale per celebrare il compleanno del suo fondatore. Infatti, in occasione dei 60 anni, fu presentata la Zonda HP Barchetta.

SOLO 3 ESCLUSIVI ESEMPLARI

La Pagani Huayra sarebbe già andata in pensione da un po’, sostituita dalla Utopia. Tuttavia, conoscendo la storia di Pagani, non stupisce che possa tirare fuori ancora una volta la sua Huayra per realizzare qualcosa di esclusivo. Sebbene la base sia quella della Huayra, del modello “standard” c’è poco: solo le portiere e i telai dei finestrini sono stati mantenuti. Tutti il resto della carrozzeria è nuovo, compresi i fari che sono stati chiaramente ispirati alla Huayra Codalunga. L’esemplare mostrato dalla casa automobilistica attraverso i suoi canali social presenta una carrozzeria in fibra di carbonio in una colorazione verde con elementi a contrasto in colore arancione. Il posteriore è stato rivisto dove troviamo un nuovo paraurti e un diffusore ripensato nelle forme.

Pagani non ha pubblicato foto degli interni ma attraverso i suoi canali social fa sapere che l’abitacolo presenta una “sinfonia di pelli e tessuti pregiati”. Insomma, tanto lusso per chi avrà la possibilità di salire a bordo della nuova supercar.

MOTORE V12 E CAMBIO MANUALE

Il cuore pulsante dell’esclusiva Pagani Huayra 70 Trionfo è un motore V12 di derivazione AMG che in questa versione eroga 834 CV. C’è anche un altro aspetto interessante. Come è stato condiviso su Instagram al momento della presentazione della nuova supercar, la Pagani Huayra 70 Trionfo adotta un cambio manuale a 7 rapporti. Non è stato annunciato alcun prezzo per questa vettura ma sicuramente sarà alla portata di pochi fortunati collezionisti.