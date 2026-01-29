FIAT Fastback 2026, un render prova ad anticipare il look del nuovo modello

Il 2026 sarà un anno molto importante per FIAT dato che la casa automobilistica introdurrà sul mercato diverse importanti novità di prodotto. Una in particolare, sta attirando l’attenzione negli ultimi tempi e si tratta della nuova FIAT Fastback che nascerà sulla piattaforma Smart Car e che andrà ad inserirsi all’interno della famiglia della Grande Panda. Foto spia se ne vedono diverse negli ultimi tempi, segno che lo sviluppo sta volgendo ormai al termine, con la casa automobilistica che sta affidando gli ultimi dettagli prima della presentazione ufficiale. Come sarà la nuova FIAT Fastback 2026? Grazie alle ultime foto spia i colleghi di Motor.es hanno realizzato una serie di render che provano a mostrare le forme del nuovo modello della casa automobilistica italiana.

SARÀ DAVVERO COSÌ?

Il nuovo modello avrà una lunghezza attorno ai 4,5 metri e sarà una vettura globale. Dunque, le vendite non saranno limitate all’Europa. La nuova Fastback, ad esempio, la vedremo anche in Sud America. Le forme sono quelle di un SUV Coupé e presenterà alcuni richiami alla Grande Panda. Il frontale dovrebbe caratterizzarsi per la presenza di fari dotati di una firma luminosa con tanti piccoli segmenti orizzontali. Il lettering FIAT potrebbe essere illuminato. Spostandoci al posteriore, anche qui troveremo gruppi ottici dotati della medesima firma luminosa.

Per quanto riguarda gli interni, abbiamo già visto alcune foto spia che hanno chiarito diversi aspetti. L’abitacolo non sarà in stile Grande Panda. Stando a quanto visto, dovrebbe esserci un piccolo pannello per la strumentazione digitale ed un ampio display centrale per il sistema infotainment. Per quanto riguarda, invece, la meccanica, come detto la nuova FIAT Fastback 2026 poggerà sulla piattaforma Smart Car e quindi significa che il nuovo modello potrà contare sia su motorizzazioni ibride e sia 100% elettriche. Visto quanto offrono oggi le auto del Gruppo Stellantis, ci saranno unità Mild Hybrid da 110 o da 145 CV e la versione BEV con motore da 113 CV con due opzioni di batteria per poter arrivare a disporre di un’autonomia superiore ai 400 km. In alcuni mercati globali è possibile che FIAT proponga anche versioni solo benzina non elettrificate. Il debutto si avvicina sempre di più e quindi è possibile che nei prossimi mesi emergano maggiori informazioni sulla FIAT Fastback.