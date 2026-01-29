Come eliminare graffi e segni dalla carrozzeria con un prodotto economico

Anche l’automobilista più esperto può ritrovarsi con l’auto segnata da graffi sulla carrozzeria. L’auto parcheggiata su strada o in un centro commerciale o qualcuno che passando la colpisce in maniera accidentale, sono situazioni che possono riguardare chiunque. Tanto sulla macchina nuova che su quella usata, segni e graffi sulla carrozzeria non sono piacevoli da vedere. Per ripristinare l’uniformità e la lucentezza della carrozzeria esiste un prodotto di nuova generazione che utilizza una tecnologia micro-abrasiva per rimuovere graffi, macchie e aloni. È in offerta su Amazon con il 28% di sconto a meno di 20€.

Come usarlo

Il MEGUIAR’S G17216EU Ultimate Compound è una pasta abrasiva pensata per agire sullo strato superficiale della vernice. La formula sfrutta una tecnologia micro-abrasiva che permette di eliminare ossidazione leggera, graffi superficiali e i classici swirl che si notano controluce sulle carrozzerie di colore scuro. L’obiettivo è riportare una finitura uniforme, ripristinando la brillantezza originaria senza incidere in modo aggressivo. Il composto può essere applicato sia a mano sia tramite lucidatrice, adattandosi quindi a chi preferisce un intervento rapido (e su segni di piccola entità) e a chi invece vuole un risultato più uniforme su superfici più estese.

Ma come funziona questo prodotto? Come riesce a eliminare graffi, aloni e segni? Il principio è quello della correzione controllata della superficie. I micro-abrasivi livellano le irregolarità più leggere, rendendo la vernice più omogenea. Per l’applicazione a mano è necessario usare un tampone morbido e prevedere movimenti circolari su aree ridotte, procedendo gradualmente per evitare l’asciugatura anticipata del prodotto. Una volta completata la lavorazione, la rimozione degli eccessi con un panno in microfibra permette di valutare immediatamente il cambiamento.

Un prodotto utilissimo anche per chi deve vendere l’auto e vuole migliorarne l’aspetto, oggi in offerta a un prezzo ancora più conveniente.