Verti concede il 10% di sconto sulla polizza auto online

Effettuando il preventivo e il pagamento sul sito ufficiale: ecco tutti i dettagli dell'ultima iniziativa.

Verti concede il 10% di sconto sulla polizza auto online
Pubblicato il 29 gen 2026

La compagnia assicurativa spagnola Verti offre il 10% di sconto online agli utenti che completano il preventivo e il pagamento sul suo sito ufficiale. Il calcolo del preventivo senza impegno è disponibile su questa pagina.

Le uniche informazioni richieste sono la targa del veicolo da assicurare e la data di nascita del proprietario: il sistema elaborerà in pochi secondi tre diverse bozze di preventivo sulla base delle garanzie accessorie presenti. Come metodo di pagamento, invece, sono accettati PayPal, bonifico bancario e carta di credito.

Conveniente, personale e affidabile

Quelle appena elencate sono le principali caratteristiche della polizza Verti: conveniente, personale e affidabile. Conveniente perché i prezzi dell’RC Auto proposti dalla compagnia spagnola sono tra i più bassi del mercato, come riconosciuto da una ricerca dell’Istituto Tedesca Qualità e Finanza. Si tratta di un aspetto fondamentale, soprattutto per chi sceglie un’assicurazione online per risparmiare.

Un altro elemento chiave della polizza auto Verti è la possibilità di ricevere un preventivo personalizzato in base alla propria storia al volante, all’automobile di cui si è in possesso e ai propri dati personali. Inoltre, ogni preventivo è ulteriormente personalizzabile a seconda di quelle che sono le proprie necessità del momento.

Infine, Verti è affidabile. Il motivo è presto detto: fa parte del gruppo assicurativo internazionale MAPFRE, che conta più di 34.000 dipendenti in tutto il mondo, e in più offre un servizio clienti di qualità composto da persone che vantano una profonda esperienza nel campo assicurativo.

Gli utenti che stanno prendendo in considerazione l’idea di effettuare un preventivo di prova possono collegarsi alla pagina dedicata di Verti (tramite il box posizionato qui sotto) e riempire i campi richiesti del form “Fai un preventivo: ti bastano 15 secondi”. La procedura è semplice e immediata, alla portata di tutti.

