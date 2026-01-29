Il 2025 di Tesla: vendite di auto in calo e fatturato annuo a -3%. E per il futuro....

Il 2025 è terminato e dopo aver annunciato alcune settimane fa i dati sulle consegne dell’ultimo trimestre dell’anno, Tesla ha pubblicato i dati finanziari del Q4 e dell’intero 2025. Ricordiamo che nel quarto trimestre del 2025, la casa automobilistica americana aveva consegnato 418.227 auto elettriche, mentre nell’intero anno non era andata oltre 1.636.129 vetture, pari ad una flessione di oltre l’8%. Visto il momento complesso per l’azienda di Elon Musk, c’era molto interesse nello scoprire i risultati finanziari.

CALA IL FATTURATO ANNUO

I risultati dell’ultimo trimestre siano stati superiori alle attese con ricavi pari a 24,901 miliardi di dollari, in calo del 3% ma comunque un dato superiore a quanto previsto dagli analisti. Utile rettificato per azione di 50 centesimi. Nell’intero esercizio 2025, il fatturato annuo complessivo è sceso del 3% a circa 94,827 miliardi di dollari a fronte dei 97,690 miliardi del 2024. L’utile netto si è attestato a quota 3,794 miliardi di dollari, pari ad un crollo del 46%. Le entrate dal ramo automotive dell’azienda sono calate del 10% a 69,526 miliardi di dollari. L’azienda di Elon Musk si può comunque consolare con la crescita del suo business legato all’energia e i sistemi di accumulo con entrate pari a 12,771 miliardi di dollari, pari ad una crescita del 27%.

Dodici mesi fa, Tesla aveva decritto il 2025 come un “anno fondamentale della sua storia“. Effettivamente ci sono state diverse importanti novità come il lancio dei robotaxi. Tuttavia, appare evidente che il suo core business, quelle delle auto, non goda di buona salute. Per tale motivo, Elon Musk sta cercando di attirare l’attenzione degli investitori in altre direzioni.

I PROSSIMI PASSI DI TESLA

L’azienda americana pone infatti maggiormente attenzione su intelligenza artificiale, la Full Self Driving, robotaxi, il robot Optimus, e i sistemi di accumulo di energia. Ad esempio, Tesla investirà 2 miliardi di dollari in xAI, la società di intelligenza artificiale di Musk. Inoltre, c’è la conferma che entro la fine dell’anno partirà la produzione in serie dei Cybercab, nonostante ci siano ancora delle difficoltà normative sull’utilizzo delle auto prive di volante e pedali. Tesla punta molto anche su Optimus, il suo robot umanoide. Per tale motivo, interromperà la produzione delle Model S e X per far posto nella fabbrica di Fremont, alla produzione proprio di Optimus.