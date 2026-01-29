Ufficiale, Toyota ancora numero uno al mondo nel 2025: i numeri del successo globale

Adesso è davvero ufficiale, Toyota è ancora una volta la casa automobilistica più venduta al mondo, per la sesta volta consecutiva. In realtà, questo risultato lo avevamo anticipato alla metà di gennaio perché con i risultati delle vendite di novembre, il costruttore giapponese aveva già battuto il Gruppo Volkswagen. Adesso, con i dati conclusivi dell’anno, c’è l’ufficialità: nel 2025, Toyota ha battuto ancora una volta tutti quanti.

I NUMERI DI QUESTO SUCCESSO: DOMINIO GIAPPONESE

Complessivamente, l’intero Gruppo Toyota ha venduto oltre 11,3 milioni di veicoli (11.322.575 esattamente) in tutto il mondo, pari ad una crescita del 4,6%. In particolare, il marchio Toyota (includendo Lexus) ha venduto 10.536.807 vetture (+3,7%). E il Gruppo Volkswagen? Come avevamo scritto un paio di settimane fa, i tedeschi non sono andati oltre le 8.983.900 vetture vendute, pari ad un calo dello 0,5% rispetto al 2024. Il risultato dei giapponesi premia, ancora una volta, la strategia di voler puntare su di una gamma multienergia dove l’ibrido continua a rivestire un ruolo prevalente. In ogni caso, Toyota sta progressivamente ampliando la gamma delle sue auto elettriche con nuovi modelli.

IBRIDO PROTAGONISTA

Andando a vedere un po’ più da vicino i numeri del marchio Toyota (inclusa Lexus), possiamo vedere ancora una volta quanto l’ibrido sia parte importante del successo della casa automobilistica. Complessivamente, nell’intero 2025, sono state vendite 4.433.503 Full Hybrid (+7%). 177.152 (+86,8%) le vendite dei modelli Mild Hybrid. In crescita anche le Plug-in con 183.845 vetture vendute, pari ad un aumento del 19,5%.

Toyota, lo sappiamo, crede anche nel Fuel Cell e lo scorso anno ha venduto 1.257 vetture dotate di questa tecnologia. Un dato in calo del 29,3% rispetto al 2024. E le auto elettriche? Come sappiamo, Toyota non ha spinto molto sull’elettrico e solamente oggi sta iniziando ad ampliare la sua gamma di BEV con nuovi modelli. In ogni caso, nel 2025 ha venduto in tutto il mondo 199.137 auto elettriche, pari ad una crescita del 42,4%. Vendite, per lo più, al di fuori del Giappone. Insomma, i modelli elettrificati si dimostrano ancora una volta protagonisti del successo di Toyota.