Leapmotor B10 REEV Hybrid, ordini aperti per il SUV range extender: da 25.900 euro con offerta lancio

Ordini aperti per la nuova Leapmotor B10 REEV Hybrid. Il nuovo SUV range extender aveva fatto il suo debutto al Salone di Bruxelles e meno di due settimane fa la casa automobilistica aveva annunciato i prezzi per il nostro mercato. Adesso, si può ordinare. A questo punto rivediamo le principali caratteristiche della B10 REEV Hybrid.

ESTERNI ED INTERNI

Dal punto di vista del design, la nuova Leapmotor B10 REEV Hybrid non presenta particolari differenze rispetto al modello 100% elettrico. Le dimensioni del SUV sono 4.515 mm in lunghezza, 1.885 mm in larghezza e 1.655 mm in altezza, con un passo di 2.735 mm. Salendo a bordo troviamo un ambiente minimalista dove, ovviamente non manca la tecnologia. Dietro al volante c’è un quadro strumenti digitale. La plancia è però dominata da un display centrale HD 2.5K da 14,6 pollici del sistema infotainment, alimentato dal chipset Qualcomm 8155 e dotato della piattaforma software EAP OS 4.0 Plus. Non manca nemmeno un impianto audio con 12 altoparlanti.

MOTORE E AUTONOMIA

Il cuore pulsante della nuova Leapmotor B10 REEV Hybrid è un motore elettrico (quello della versione BEV è da 218 CV) alimentato da una batteria da 18,8 kWh che permette 80 km in elettrico. Il SUV dispone poi di un sistema range extender, cioè di un motore benzina da 1,5 litri con una potenza di 68 CV che ricarica la batteria durante la marcia. In questo modo, la percorrenza complessiva arriva a circa 900 km. Sono 4 le modalità di utilizzo dell’energia messe a disposizione: EV+, EV, Fuel e Power+, pensate per ottimizzare efficienza e prestazioni in base al contesto di guida. La sicurezza del SUV è garantita da un ampio e completo pacchetto ADAS. Inoltre, Leapmotor B10 ha conquistato le 5 stelle Euro NCAP.

PREZZI E OFFERTA LANCIO

Quanto costa la nuova Leapmotor B10 REEV Hybrid? Due allestimenti, Life e Design, disponibili in sei colori esterni e tre ambientazioni interne. Già dalla versione base troviamo una dotazione che include, tra le altre cose, la pompa di calore, Apple CarPlay e Android Auto, il display centrale da 14,6 pollici, la navigazione connessa e l’intero pacchetto ADAS L2 advance. I prezzi di listino per la nuova B10 REEV Hybrid partono da 29.900 euro per la versione Life e 31.400 euro per la versione Design. Per il lancio di questo modello è attiva una promozione, valida con permuta o rottamazione, che permette di mettere le mani sul SUV al prezzo, rispettivamente, di 25.900 euro e 27.400 euro.