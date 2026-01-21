Nuova FIAT Fastback, si avvicina al debutto: ecco le ultime foto spia

La nuova FIAT Fastback farà il suo debutto nel corso del 2026 e sarà un’importante novità per la gamma della casa automobilistica. Che la presentazione si stia avvicinando lo si capisce dal fatto che continuano ad arrivare sempre più nuove foto spia dei muletti intenti ad effettuare i test di sviluppo. Gli ultimi scatti pubblicati sull’account Instagram “gsp.spy” mostrano sempre una vettura camuffata con pellicole ma si riesce a vedere qualcosa di più rispetto al passato.

NUOVI DETTAGLI

Questo modello avrà una lunghezza attorno ai 4,4 – 4,5 metri. Nuova FIAT Fastback poggerà sulla piattaforma Smart Car che permetterà ala vettura di essere offerta nei vari mercati sia con motorizzazioni ibride e sia 100% elettrica. Non la vedremo solo in Europa dato che si tratterà di un modello globale e quindi sarà commercializzato anche in Sud America. Le nuove immagini permettano di osservare meglio alcuni dettagli della vettura tra cui i fari anteriori e la firma luminosa dei gruppi ottici posteriori caratterizzata dalla presenza di tanti piccoli elementi orizzontali. Piano piano emergono quindi nuovi dettagli della nuova Fastback che entrerà a far parte della famiglia della Grande Panda. Alcuni elementi di design, coma la particolare firma luminosa, infatti, richiameranno proprio la Grande Panda.

Insomma, sembra che la nuova FIAT Fastback sia entrata in una fase finale di sviluppo. Sotto al camuffamento, le forme sono oramai quelle definitive. In passato avevamo anche visto alcuni scatti dell’abitacolo. Non sarà simile a quello della Grande Panda come si pensava all’inizio ma stando a quanto visto, ci sarà un piccolo pannello per la strumentazione digitale ed un ampio display centrale per il sistema infotainment.

E i motori? Come accennato all’inizio, la nuova FIAT Fastback sarà sia ibrida e sia 100% elettrica. Possiamo immaginare un’offerte simile a quella della nuova Citroen C3 Aircross. Dunque, unità Mild Hybrid da 110 o da 145 CV e la versione 100% elettrica con motore da 113 CV con due opzioni di batteria per poter arrivare a disporre di un’autonomia superiore ai 400 km (WLTP). Ci sarà anche un modello solo a benzina per alcuni mercati? Possibile ma lo scopriremo quando la FIAT Fastback 2026 sarà ufficialmente presentata. Il debutto si sta comunque avvicinando ed è possibile che nei prossimi mesi inizino ad arrivare notizie più precise.