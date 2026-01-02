Nuova FIAT Fastback, continuano gli avvistamenti: ecco le ultime foto spia dalla Francia

La nuova FIAT Fastback continua a farsi vedere su strada durante i test di sviluppo. I continui avvisamenti sono il chiaro segnale che la casa automobilistica sta accelerando i collaudi in vista del debutto del nuovo SUV Coupé nel corso di questo nuovo anno. Secondo passate indiscrezioni, la presentazione potrebbe tenersi all’inizio dell’estate, entro la fine del mese di giugno. Ne sapremo certamente di più nel corso dei prossimi mesi. Intanto le ultime foto spia arrivano dalla Francia e precisamente da Guipavas, almeno stando a Naim Slama che ha pubblicato gli scatti della vettura attraverso la sua pagina Facebook.

SI INTENSIFICANO I TEST

Le nuove immagini mostrano la nuova FIAT Fastback 2026 ancora camuffata con le pellicole a coprire la carrozzeria. Tuttavia, come in alcuni recenti scatti, il posteriore ha perso quell’elemento posticcio che nascondeva il lunotto. Insomma, pare evidente che il nuovo SUV Coupé sia oramai entrato in una fase avanzata di sviluppo. Curiosità, in una delle immagini possiamo osservare la portiere anteriore destra aperta. Manca un po’ di camuffamento e questo permette di osservare che la FIAT Fastback protagonista di questi scatti presenta una colorazione molto simile alla “Yellow Gold" vista su altri modelli della casa automobilistica italiana.

Le nuove foto spia permettono anche di intravedere ancora una volta i fari anteriori e i gruppi ottici posteriori che si caratterizzeranno per disporre di una firma luminosa composta da piccoli segmenti orizzontali a LED che richiamano il look della FIAT Grande Panda con cui la Fastback dovrebbe condividere una parte della meccanica. Del resto, anche il SUV Coupé poggerà sulla piattaforma Smart Car. La lunghezza si dovrebbe attestare attorno ai 4,4 metri e quindi sarà un modello che entrerà nel combattuto segmento C di mercato. Questo nuovo modello non sarà venduto solamente in Europa ma pure in Sud America ed in altri mercati dato che si tratta di una vettura globale.

Le immagini non mostrano l’abitacolo. Tuttavia, passate foto spia avevano permesso di darci un primo sguardo e stando a quanto visto fino a questo momento, dovrebbe esserci un piccolo pannello per la strumentazione digitale ed un ampio display centrale per il sistema infotainment. E i motori? Visto che la vettura poggia sulla piattaforma Smart Car, troveremo motorizzazioni ibride e 100% elettriche. Possiamo quindi immaginarci il solito PureTech Mild Hybrid, probabilmente nella versione da 145 CV e il motore elettrico da 113 CV. Possibile che in alcuni mercati la nuova Fastback possa essere proposta pure con unità benzina non elettrificate. Nel corso dei prossimi mesi dovrebbero iniziare ad arrivare informazioni più precise.