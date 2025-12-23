FIAT Fastback 2026, le ultime foto spia rivelano nuovi dettagli del posteriore

La nuova FIAT Fastback continua a farsi vedere su strada. Questo modello sarà una delle più importanti novità che la casa automobilistica presenterà il prossimo anno, probabilmente all’inizio dell’estate stando ad alcune passate indiscrezioni. Questo ovviamente non significa che FIAT non possa fornire qualche piccola anticipazione già nei prossimi mesi. Comunque le ultime immagini della vettura sono interessanti perché rispetto a scatti precedenti, possiamo vedere molto meglio la parte posteriore senza l’elemento posticcio che nascondeva le forme del lunotto. Ovviamente sono sempre presenti le pellicole sulla carrozzeria ma possiamo adesso vedere molto meglio il design della coda della nuova FIAT Fastback.

IL POSTERIORE DELLA FIAT FASTBACK

Il lunotto appare fortemente inclinato e alla fine sembra essere presente sul bordo del portellone un piccolo spoiler a meno che non si tratti di un elemento posticcio messo appositamente per confondere le idee. In futuro con l’arrivo di nuove foto spia sicuramente capiremo meglio ma piano piano, la nuova FIAT Fastback si sta mostrando sempre di più, dandoci l’opportunità di capire meglio le sue forme. Dietro possiamo intravedere anche i gruppi ottici che disporranno di una firma luminosa composta da tre segmenti a LED separati che dovrebbe riprendere quella dei fari anteriori.

IBRIDA ED ELETTRICA

FIAT Fastback 2026 poggia sulla piattaforma Smart Car di Stellantis. Oramai ci siamo fatti già un’idea sul suo aspetto che dovrebbe caratterizzarsi per un frontale dotato di gruppi ottici dotati di una firma luminosa a pixel. La parentela con la Grande Panda sarà evidente anche se le dimensioni saranno maggiori. Infatti si parla di una lunghezza attorno ai 4,4 metri. Abbiamo già avuto modo di vedere l’abitacolo grazie ad una serie di precedenti foto spia. Non sarà quello della Grande Panda con alcune piccole modifiche perché da quanto visto, la Fastback disporrà di interni differenti: dovrebbe esserci un piccolo pannello per la strumentazione digitale ed un ampio display centrale per il sistema infotainment.

Per quanto riguarda, invece, le motorizzazioni, la nuova FIAT Fastback 2026 dovrebbe essere sia ibrida e sia elettrica. Quindi, verosimilmente sarà proposta con il solito PureTech Mild Hybrid, probabilmente nella versione da 145 CV e il motore elettrico da 113 CV. Non rimane che attendere ulteriori novità.