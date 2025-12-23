Renault Filante Record: questo concept ha percorso oltre 1.000 km senza ricaricare

Ve la ricordate la particolarissima concept car Renault Filante Record? Si trattava di una vettura elettrica sviluppata per offrire la massima efficienza. Aerodinamica, motori e peso, tutto era stato ottimizzato per consentire al concept di disporre di un’efficienza record. Dalla teoria alla pratica perché adesso la Renault Filante Record ha raggiunto un record di efficienza, percorrendo 1.008 km in meno di 10 ore, alla velocità media di oltre 100 km/h e con un consumo di 7,8 kWh/100 km.

EFFICIENZA RECORD

La sfida lanciata da Renault era quella di riuscire a percorrere oltre 1.000 km su di un veicolo elettrico, con una batteria di capacità pari a quella di Scenic, ad una velocità adatta all’utilizzo in autostrada e senza ricariche. Insomma, non uno di questi test di autonomia in cui si viaggia a velocità molto basse, ma una prova in condizioni di guida che rispecchiassero quelle reali. Il tentativo record si è tenuto il 18 dicembre sul circuito UTAC, in Marocco. Filante Record 2025 è stata dotata di una batteria da 87 kWh. Ai piloti è stato chiesto di guidare ad una velocità media superiore ai 110 km/h. L’obiettivo era percorrere oltre 1.000 km in 10 ore, comprese le pause tecniche e i cambi guida.

Le condizioni meteo erano favorevoli. Il 18 dicembre c’erano 4 gradi al mattino e le previsioni davano tempo asciutto e vento quasi assente. Inoltre, era previsto sole tutto il giorno e fino a 13 gradi all’inizio del pomeriggio. Tre piloti si sono dati il cambio al volante del concept, in tre lunghi turni da 2 ore e 40 minuti a 4 ore ciascuno. Ad alternarsi alla guida della vettura Laurent Hurgon, Constance Léraud-Reyser e Arthur Ferriere. Dopo 9 ore e 52 minuti (senza contare i 7 minuti necessari per il cambio guida), l’obiettivo è stato raggiunto: sono stati percorsi 1.008 km a una velocità media di 102 km/h, senza ricarica, con un consumo di soli 7,8 kWh/100 km.

Attenzione, però, la vettura alla fine non era scarica. Infatti, Filante Record 2025 avrebbe potuto percorrere ancora più di 120 km a una velocità superiore au 100 km/h, dato che la batteria aveva ancora un 11% di carica.

UN LABORATORIO PER LE TECNOLOGIE DEL FUTURO

Renault Filante Record era stata presentata anche come un laboratorio dove poter sperimentare le tecnologie del futuro. Ad esempio, troviamo le tecnologie Steer by Wire e Brake by Wire che sostituiscono i meccanismi tradizionali dei comandi meccanici con soluzioni completamente elettroniche. In tale modo, si libera spazio per rivedere l’architettura del veicolo ed ottimizzare il peso. Renault per il suo concept ha utilizzato la tecnologia scalmalloy, lega di alluminio molto resistente progettata appositamente per la stampa 3D. Questo processo consente di produrre componenti complessi con estrema precisione, riducendo al tempo stesso il peso complessivo del veicolo.