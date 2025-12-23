Verti sconta del 10% la polizza auto online: ecco come funziona l'offerta

Gli automobilisti che hanno deciso di posticipare agli ultimi giorni del 2025 la ricerca di una nuova polizza auto per il 2026 possono prendere in considerazione l’offerta di Verti, assicurazione online spagnola appartenente al colosso assicurativo MAPFRE. L’attuale promo consente di ottenere il 10% di sconto web e di pagare anche a rate.

Per beneficiare dello sconto del 10% applicato da Verti alle nuove polizze auto online occorre completare sia il preventivo che l’acquisto direttamente sul sito ufficiale della compagnia spagnola. I metodi di pagamento accettati sono carta di credito, bonifico bancario o PayPal, con lo sconto riconosciuto fin dalla prima richiesta di preventivo.

Assicurazione auto online completa

Il calcolo del preventivo per l’assicurazione del proprio veicolo è disponibile direttamente nella pagina iniziale del sito Verti. Gli unici dati richiesti sono la targa dell’auto e la data di nascita del proprietario: il sistema elaborerà in automatico le informazioni richieste, fornendo tre bozze di preventivo con prezzi differenti in base alle garanzie incluse.

A proposito di garanzie, tutti i preventivi di Verti includono la Responsabilità Civile (RC Auto), garanzia obbligatoria per gli automobilisti italiani. A questa poi si aggiungono tutta una serie di garanzie accessorie utili per circolare sulla rete stradale del nostro Paese con maggiore tranquillità.

Tra le garanzie accessorie a tutela dell’auto si annoverano Furto e incendio, Cristalli, Collisione, Kasko ed Eventi naturali. Per quanto riguarda invece quelle a tutela di conducente e passeggeri, la lista comprende Infortuni del conducente, Assistenza stradale, opzione Super protetto e Tutela giudiziaria (o Tutela legale).

Infine confermiamo la possibilità di richiedere l’assicurazione auto a rate mensili, trimestrali o semestrali, in base a quelle che sono le proprie esigenze. Nel caso si scelga di rateizzare il pagamento, il premio aumenta del 6% se si sceglie il frazionamento semestrale, del 7% con le rate trimestrali e dell’8% se si opta per il pagamento in dodici rate mensili.