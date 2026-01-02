BYD, un 2025 da record con 4,6 milioni di veicoli venduti

BYD ha venduto 4.602.436 veicoli nel corso del 2025 (auto più veicoli commerciali), con un incremento del 7,73% rispetto all’anno precedente. Concentrandoci solamente sulle auto (passengers cars), l’azienda ha veduto 4.545.423 vetture nel 2025, con un aumento del 6,94% rispetto al 2024. Un risultato record anche se i tassi di crescita della casa automobilistica cinese non sono più quelli a due cifre visti negli ultimi anni. Inoltre, il risultato finale è ben lontano dalle previsioni iniziali molto ambiziose di 5,5 milioni di auto, obiettivo che nel corso dell’anno appena concluso è stato progressivamente ridimensionato. A settembre l’obiettivo era stato infatti portato a 4,6 milioni che BYD ha raggiunto. In ogni caso, si tratta di numeri decisamente molto importanti. Entriamo più nei dettagli.

IL 2025 DI BYD

La casa automobilistica ha venduto 2.256.714 auto elettriche, in aumento del 27,86% rispetto al 2024. Le vendite delle Plug-in hanno raggiunto quota 2.288.709, in calo del 7,91% rispetto al 2024. Le BEV adesso pesano per il 49,6% del totale delle vendite complessive di BYD, mentre i veicoli ibridi Plug-in rappresentano il 50,4%. Si tratta di un miglioramento significativo rispetto al 2024, quando le auto elettriche rappresentavano il 41,5% delle vendite dell’azienda. Le vendite all’estero di BYD hanno superato per la prima volta 1 milione, raggiungendo esattamente quota 1.046.083 unità, con un aumento del 150,7% rispetto al 2024. Dato interessante che dimostra come progressivamente l’azienda stia diventando sempre di più una casa automobilistica globale.

Nell’ultimo mese dell’anno, BYD ha venduto 414.784 auto a livello globale, in calo del 18,6% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso e del 12,7% rispetto a novembre. Si tratta del quarto mese consecutivo di calo su base annua. Le vendite all’estero hanno raggiunto la cifra record di 133.172 veicoli a dicembre, con un aumento del 133% rispetto all’anno scorso. Ricordiamo che BYD ha cessato le vendite di veicoli esclusivamente endotermici nell’aprile 2022, concentrandosi solamente su BEV e PHEV.

UN 2026 COMPLESSO

Il nuovo anno inizia con diverse sfide per BYD. Le vendite sul mercato interno stanno calando. La guerra dei prezzi e la concorrenza interna sempre più forte stanno impattando sulle vendite. La casa automobilistica sa bene che il risultato del 2026 dipenderà molto dall’andamento delle vendite sui mercati esteri dove BYD sta investendo molto (pensiamo all’Europa ad esempio) per poter crescere rapidamente. Vedremo come andrà.