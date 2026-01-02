Leapmotor svela la sua prima monovolume: ecco D99 che sarà sia elettrica e sia range extender

Leapmotor continua a fare crescere la sua gamma di vetture e in Cina ha svelato la sua prima monovolume. Si tratta della nuova Leapmotor D99 che sarà offerta sia in versione 100% elettrica e sia con un powertrain range extender. I completi dettagli tecnici saranno svelati nel corso dei prossimi mesi man mano che si avvicinerà il momento del debutto commerciale sul mercato cinese. Per il momento, la casa automobilistica si è limitata a mostrare gli esterni del monovolume. Lo vedremo anche in Europa? Nulla è stato detto al riguardo ma vista la tipologia di questa vettura ben difficilmente la vedremo sulle strade del Vecchio Continente. Ne sapremo comunque di più nel corso dei prossimi mesi.

OLTRE 5 METRI DI LUNGHEZZA PER OFFRIRE TANTO SPAZIO

Secondo quanto comunicato dalla casa automobilistica, la nuova Leapmotor D99 misura oltre 5,2 metri di lunghezza, poco meno di 2 metri di larghezza e vanta un passo superiore a 3,1 metri. Forme massicce, con un frontale caratterizzato da un frontale che richiama quello della nuova Leapmotor D19 , con luci diurne a tre segmenti e fari sdoppiati. Sul tetto possiamo inoltre notare la presenza di un sensore LiDAR che sarà utilizzato in abbinamento con gli avanzati sistemi di assistenza alla guida di cui il monovolume sarà dotato e che saranno alimentati da due chip Qualcomm Snapdragon 8797. Di profilo, possiamo osservare la presenza delle portiere posteriori scorrevoli che dovrebbe rendere più agevole l’accesso all’abitacolo. La vettura è stata svelata con cerchi da 19 pollici dotati di pneumatici Michelin. Al posteriore troviamo, invece, una barra luminosa a LED a tutta larghezza. L’abitacolo per il momento non è ancora stato mostrato ma possiamo immaginare un ambiente con una plancia minimalista dove non manca ovviamente la tecnologia.

MOTORI: PRIME INFORMAZIONI

Per le complete specifiche tecniche bisognerà attendere ancora un po’ di tempo. Per il momento sappiamo che la versione range extender sarà dotata comunque di una batteria da 80,3 kWh. Per quanto riguarda, invece, la versione 100% elettrica, ad alimentare il powertrain ci sarà un accumulatore CATL da 115 kWh. Inoltre, sarà presente un’architettura a 1.000 V che permetterà di poter effettuare ricariche ad altissima potenza. Insomma, specifiche molto simili a quelle della Leapmotor D19 che sta per arrivare sul mercato cinese.