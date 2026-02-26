Leapmotor B03X, un salotto tecnologico per sedurre gli europei

C’è una nuova protagoniste delle strade globale che ha una voglia matta di farsi conoscere anche alle nostre latitudini. La Leapmotor B03X, presentata ufficialmente al Salone dell’Auto di Guangzhou a novembre scorso, è quell’elemento necessario per rafforzare la crescita del marchio nel Vecchio Continente. Conosciuta nel mercato cinese come A10, questa crossover si propone a un costo accessibile, presentandosi nel mercato “materno” con un prezzo inferiore ai 100.000 yuan (circa 13.000 euro), cifra destinata a crescere in modo sensibile in Occidente. Per sedurre l’esigente pubblico europeo, il suo interno – visibile in anteprima – appare come un salottino molto tecnologico.

Design e dimensioni

La B03X si fa forza grazie a proporzioni compatte, ottime il traffico delle nostre città: è lunga 4.270 mm, larga 1.810 mm e alta 1.635 mm, con un passo di 2.605 mm. Lo stile esterno è contraddistinto da un frontale con il consueto motivo a LED dei fari, ormai vero e proprio codice identificativo del brand, e da una linea complessiva molto dinamica.

Un dettaglio tecnico che invece sarà uno spartiacque tra la versione cinese e quella europea è la presenza del sensore LIDAR sopra il parabrezza, che da noi non ci sarà. Vedremo più avanti se ci saranno altre differenziazioni.

Un ambiente tecnologico

Salendo a bordo, ci si trova immersi in un ambiente moderno, decisamente al passo coi tempi. La plancia, realizzata in materiale morbido e impreziosita da una luce ambientale azzurra, ospita un ecosistema digitale di buon profilo: dietro il volante a due razze fa capolino un quadro strumenti da 8,9’’, mentre al centro della plancia domina uno schermo destinato all’infotainment da 14,6’’ con risoluzione 2,5K e intelligenza artificiale integrata.

La console centrale a doppia altezza è robusta e pratica, come dimostra la presenza di due portabicchieri e di una piastra per la ricarica a induzione degli smartphone. Non mancano, poi, ulteriori soluzioni intelligenti come un tavolino pieghevole integrato nel sedile del conducente e un vano portaoggetti ricavato sotto il sedile posteriore. Il selettore di marcia, collocato sul piantone, permette di avere più spazio sul tunnel, mentre il software consente di gestire con un dito tanto il climatizzatore quanto il riscaldamento dei sedili.

L’autonomia

La Leapmotor B03X poggia su un’evoluzione del pianale Leap 3.5. Il powertrain è affidato a un motore elettrico sull’asse anteriore disponibile con potenze di 95 o 122 CV, alimentato da una batteria al litio-ferro-fosfato. La Casa cinese, affiliata a Stellantis, offre due tagli di batteria, da 39,8 o 53 kWh, che permettono un’autonomia massima dichiarata di 505 km secondo il ciclo cinese CLTC. Sebbene nel mondo reale tali percorrenze siano destinate a ridursi di circa il 20%, restano comunque valori competitivi per l’uso quotidiano.

Il debutto cinese è imminente, mentre l’arrivo nelle concessionarie italiane è previsto per il prossimo autunno, inizialmente solo in versione full electric. In un secondo momento, la gamma potrebbe arricchirsi di una variante range extender (REEV), seguendo la strategia già adottata per la sorella maggiore C10.