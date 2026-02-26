Assicurazione auto, moto e furgone con Verti: fino al 36% di sconto con la nuova promo flash
Con la nuova promo flash, l'assicurazione auto con Verti ora costa meno: il premio è scontato fino al 36% per un periodo di tempo limitato.
Per attivare una nuova polizza auto, moto oppure furgone, in questo momento, è possibile puntare sulla nuova promo di Verti. A partire da questa settimana e per un periodo di tempo limitato, l’assicurazione per i nuovi clienti costerà di meno.
Per la polizza auto si può ottenere fino al 36% di sconto mentre per quella moto si arriva al 25%. La promo coinvolge anche le polizze per i furgoni, con un risparmio del 10%. Si tratta di un’occasione enorme per tagliare i costi assicurativi. Accedere alle promozioni è semplicissimo.
Basta raggiungere il sito ufficiale di Verti, premendo sul box qui di sotto, e calcolare un preventivo gratuito e senza impegno per la copertura RC e, eventualmente, andare ad aggiungere anche altre garanzie accessorie.
La polizza scelta potrà poi essere pagata a rate, scegliendo tra rateizzazione mensile, trimestrale o semestrale. Per il calcolo del preventivo basta avere la targa del veicolo da assicurare e seguire una procedura di appena 15 secondi.
Perché scegliere Verti per l’assicurazione
Verti è una delle principali compagnie assicurative presenti sul mercato italiano, con un servizio completamente digitale, un’assistenza sempre disponibile e condizioni tariffarie molto vantaggiose.
Al momento, i nuovi clienti Verti possono sfruttare una serie di agevolazioni:
- sconto sul premio della copertura RC, fino al 36%, per un periodo di tempo limitato
- possibilità di rateizzazione del premio (RC + garanzie accessorie) per dilazionare la spesa ed evitare un unico addebito
- procedura digitale per la scelta, l’attivazione e la gestione della polizza
- preventivo gratuito sulla polizza in 15 secondi, senza alcun impegno di attivazione e ottenibile semplicemente inserendo la targa
Per verificare quanto costa un’assicurazione con Verti (considerando copertura RC e le varie garanzie accessorie più diffuse) per il proprio veicolo è possibile seguire una veloce procedura online, accessibile di seguito.