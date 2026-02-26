Cerca

Assicurazione auto, moto e furgone con Verti: fino al 36% di sconto con la nuova promo flash

Con la nuova promo flash, l'assicurazione auto con Verti ora costa meno: il premio è scontato fino al 36% per un periodo di tempo limitato.

Davide Raia
Pubblicato il 26 feb 2026

Per attivare una nuova polizza auto, moto oppure furgone, in questo momento, è possibile puntare sulla nuova promo di Verti. A partire da questa settimana e per un periodo di tempo limitato, l’assicurazione per i nuovi clienti costerà di meno.

Per la polizza auto si può ottenere fino al 36% di sconto mentre per quella moto si arriva al 25%. La promo coinvolge anche le polizze per i furgoni, con un risparmio del 10%. Si tratta di un’occasione enorme per tagliare i costi assicurativi. Accedere alle promozioni è semplicissimo.

Basta raggiungere il sito ufficiale di Verti, premendo sul box qui di sotto, e calcolare un preventivo gratuito e senza impegno per la copertura RC e, eventualmente, andare ad aggiungere anche altre garanzie accessorie.

La polizza scelta potrà poi essere pagata a rate, scegliendo tra rateizzazione mensile, trimestrale o semestrale. Per il calcolo del preventivo basta avere la targa del veicolo da assicurare e seguire una procedura di appena 15 secondi.

Perché scegliere Verti per l’assicurazione

Verti è una delle principali compagnie assicurative presenti sul mercato italiano, con un servizio completamente digitale, un’assistenza sempre disponibile e condizioni tariffarie molto vantaggiose.

Al momento, i nuovi clienti Verti possono sfruttare una serie di agevolazioni:

  • sconto sul premio della copertura RC, fino al 36%, per un periodo di tempo limitato
  • possibilità di rateizzazione del premio (RC + garanzie accessorie) per dilazionare la spesa ed evitare un unico addebito
  • procedura digitale per la scelta, l’attivazione e la gestione della polizza
  • preventivo gratuito sulla polizza in 15 secondi, senza alcun impegno di attivazione e ottenibile semplicemente inserendo la targa

Per verificare quanto costa un’assicurazione con Verti (considerando copertura RC e le varie garanzie accessorie più diffuse) per il proprio veicolo è possibile seguire una veloce procedura online, accessibile di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
