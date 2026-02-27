Alfa Romeo, targa laterale e colore glaciale: una Junior speciale

Discussa, bistratta, ma leader delle vendite per il Biscione. L’Alfa Romeo Junior, in qualche modo, fa sempre parlare di sé. Stavolta, però, non ci sono le solite chiacchiere da fronteggiare ma un’edizione speciale da festeggiare. Il colore candido come la neve e la targa anteriore decentrata, a lato dello scudetto, si fanno notare. Ma proprio l’indizio della targa ci fa capire che si tratta di una serie destinata a un mercato extraeuropeo. Per la precisione a quello giapponese, nel quale le vetture della Casa di Arese sono sempre guardate con ammirazione e dove vive una comunità di appassionati molto influente. Il nome? Alfa Romeo Junior Ibrida Edizione Bianco.

Un pizzico di Milano

Stellantis Japan, guidata dal direttore generale Jin Narita, ha ufficialmente dato il via alle vendite della Junior Ibrida Edizione Bianco, un oggetto pensato per i collezionisti del Sol Levante, prodotta in una tiratura strettamente limitata di soli 120 esemplari. L’anima di questa edizione si svela già col nome, infatti, il protagonista è il colore della carrozzeria, battezzato “Sempione White”, una risposta diretta al palato raffinato del pubblico giapponese, amante delle tonalità chiare e pure.

L’ispirazione per questa vernice affonda le radici nel cuore del centro storico di Milano, richiamando la lucentezza eterea del marmo bianco dell’Arco della Pace, situato proprio nel distretto di Sempione. I designer del Biscione hanno voluto catturare quella stessa luminosità monumentale, trasferendola sulle linee sinuose della Junior per trasformarla in una scultura in movimento. Per esaltare ulteriormente questa purezza, la vettura adotta un tetto nero a contrasto, realizzando un gioco cromatico che ne slancia la silhouette.

Dettagli personali

Il design esterno è impreziosito da dettagli distintivi che ne definiscono il carattere grintoso. Al primo sguardo, l’attenzione viene catturata dai cerchi in lega Aero da 18’’ con l’iconico design a “cinque foglie", progettati in modo specifico per ridurre la resistenza all’aria.

La cura quasi artigianale dei particolari va avanti con le calotte degli specchietti retrovisori in finitura carbon-look, coordinata con lo spoiler anteriore che presenta una decalcomania della stessa trama tecnica. Anche il rito dell’avviamento del motore viene celebrato in modo molto originale: ogni proprietario riceverà infatti una custodia per le chiavi in carbonio dedicata unicamente a questa serie limitata.

Solo 120 esemplari: il prezzo

Disponibile presso i concessionari autorizzati, il prezzo di listino ufficiale è di 4.990.000 yen (tasse incluse). Al cambio attuale (con una quotazione indicativa di circa 163 Yen per 1 euro), questa cifra corrisponde a circa 30.613 euro. Con soli 120 esemplari disponibili, questa Junior si prepara a diventare sinonimo di esclusività, dimostrando che il linguaggio del Biscione è capace di emozionare a ogni latitudine.