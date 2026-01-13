Offerta Alfa Romeo Junior ibrida, rate da 145 euro con finanziamento: cosa c'è da sapere

Alfa Romeo Junior sta ottenuto un buon successo da quando è stata lanciata sul mercato. Oggi, il B-SUV sta sostenendo le vendite della casa automobilistica, un modello proposto sia con motorizzazioni ibride e sia con quelle 100% elettriche. Per questo mese di gennaio 2026, Alfa Romeo ha deciso di lanciare una nuova promozione sulla Junior ibrida legata, però, al finanziamento. Inoltre, vale solo per i modelli in pronta consegna in caso di permuta. La nuova offerta permette quindi di mettere nel garage di casa la nuova Junior ibrida con rate mensili a partire da 145 euro.

ALFA ROMEO JUNIOR

Alfa Romeo Junior misura 4.173 mm lunghezza x 1.781 mm larghezza x 1.539 mm altezza, con un passo di 2.557-2.562 mm. Il modello dotato della motorizzazione Hybrid dispone del ben noto 3 cilindri di 1,2 litri turbo da 136 CV abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti al cui interno è presente una piccola unità elettrica da 29 CV. La potenza massima di sistema raggiunge i 145 CV. Il prezzo di listino? Si parte dai 30.750 euro per l’allestimento “base”.

L’OFFERTA: FINANZIAMENTO, SCONTO, RATE E INTERESSI

Grazie alla promozione, sulle auto in pronta consegna e in caso di permuta, la casa automobilistica offre un vantaggio cliente che porta il prezzo a 26.950 euro e scegliendo il finanziamento si scende a 24.950 euro. Con un anticipo di 5.940 euro sarà possibile acquistare la nuova Alfa Romeo Junior Hybrid con rate da 145 euro.

Anticipo: 5.940 euro

Rate mensili: 145 euro

Rata finale residua: 19.401 euro

TAN (fisso) 7,99% – TAEG 10.05%

Queste sono le complete condizioni economiche come riportato sul sito Alfa Romeo.

Prezzo di Listino (IPT e contributo PFU esclusi) 30.750 euro. Prezzo Promo 26.950 euro, oppure 24.950 euro con finanziamento Stellantis Financial Services. Anticipo 5.940 euro – Importo Totale del Credito 19.281 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 24.520,55 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 4.669,36 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 49,19 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 145 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) 19.400,5 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 7,99%, TAEG 10,05%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

Da evidenziare i tassi del finanziamento che portano ad interessi totali ad oltre 4.600 euro nell’arco di 3 anni.